Le pagelle del Carpi - Ok Cissé e Coulibaly, male in tre

Risultato finale: Carpi-Venezia 2-3

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piscitelli 5 - Commette due pasticci e viene graziato, ma Zigoni lo punisce nel finale.

Buongiorno 5- Forse un po' troppo severa la seconda ammonizione che porta all'espulsione ad inizio ripresa, ma rimane l'ingenuità per un intervento sicuramente evitabile.

Kresic 6 - Stringe i denti nel finale, ma crolla insieme alla squadra nonostante gli sforzi.

Poli 6 - Più di un intervento provvidenziale, soprattutto negli ultimi minuti, ma non basta.

Pezzi 5 - Soffre nel duello con Lombardi sulla corsia di competenza.

Mustacchio 6 - Poco più di un tempo sulla sufficienza, viene sacrificato per riequlibrare la squadra dopo l'espulsione di Buongiorno. Dal 52' Pachonik- Resta attaccato ai due centrali per aiutare la squadra in inferiorità numerica.

Coulibaly 6.5 - Efficace in entrambe le fasi di gioco, saluta la stagione con una grande rasoiata ad inizio ripresa.

Vitale 6 - Ha una buona chance nel primo tempo e si rende pericoloso. Porta a casa la sufficienza. Dal 72' Saric - Non un grande impatto sulla gara.

Marsura 5.5 - Lavora bene nel primo tempo, cala alla distanza. Dal 72' Concas - Manca il suo apporto negli ultimi minuti.

Crociata 6 - Per poco non trova la gioia personale con una grande conclusione, ma dialoga bene con il compagno di reparto.

Cissé 6.5 - Si procura e realizza il penalty che alza il sipario sul match.