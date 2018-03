Le pagelle del Carpi - Pachonik inesauribile, Sabbione decisivo

Pescara-Carpi 0-1

Colombi 6,5 - Se la porta resta inviolata il merito è suo. Respinge sempre i tentativi del Pescara. Non è chiamato a nessun intervento da campione, ma ogni volta che tocca a lui risponde presente.

Capela 5,5 - Qualche sbavatura di troppo in quella zona di campo, in cui spesso il Pescare riesce ad incunearsi. Non sempre attento.

Poli 6 - Una buona prestazione fatta di concentrazione, precisione negli interventi e sicurezza nel guidare la difesa.

Ligi 6,5 - Gioca con grande carattere, lotta su ogni pallone e difficilmente si lascia saltare dagli avversari. Ottima prova.

Pachonik 7 - Inesauribile sulla fascia, sfrutta molto il suo fisico per andare via e mettere diversi cross. Preciso nell'assist per Sabbione: il suo cross è un cioccolatino tutto da scartare.

Sabbione 7 - Solito grande lavoro nelle due fasi, ma oggi risulta alla fine decisivo con gli inserimenti. E' sua la rete, l'unica della partita, con un gran colpo di testa.

Mbaye 5,5 - Si dedica soprattutto alla fase d'interdizione, ma non è sempre attento e sicuro. Rivedibile la sua partita.

Garritano 5,5 - Stesso discorso fatto per il collega. Gioca vicino agli attaccanti, ma non è mai incisivo oggi. Dal 66' Concas 6 - Prestazione diligente, venticinque minuti a buon ritmo.

Di Chiara 6,5 - Tante discese sulla fascia sinistra con la sua grande velocità. Va anche vicino al gol quando, in qualche occasione, decide di mettersi in proprio.

Melchiorri 6 - Il solito grande lavoro per la squadra. Sfiora la gioia personale con una grande giocata in apertura di ripresa.

Jelenic 5,5 - Un solo tempo in campo in cui non riesce a lasciare traccia sul terreno di gioco se non per qualche appoggio banale. Dal 46' Verna 6 - Entra con lo spirito giusto, lotta, dà manforte in fase difensiva. Positiva la sua prova.