Le pagelle del Carpi - Pachonik, quanti errori. Garritano il migliore

Frosinone-Carpi 1-0

Colombi 6 - Ingaggia un duello con Ciano e lo vince, non permettendogli di segnare. Esente da colpe sulla rete di Dionisi.

Pachonik 5 - Sbaglia in occasione della rete dell'1-0: si perde Dionisi sul secondo palo e, dopo praticamente cinque minuti di gioco, l'errore è grave, considerando che la difesa a tre dovrebbe favorire anche queste situazioni. Ma non è l'unica sbavatura, anzi: è una gara piena zeppa di errori la sua.

Brosco 5,5 - Si spinge anche in attacco, ma così ha meno lucidità in fase difensiva e non occupa sempre bene la sua posizione.

Ligi 6 - Gioca come terzo della linea a tre di difesa e si trova bene. Intercetta tanti cross, mostrando buona attenzione.

Jelenic 5,5 - Qualche cross, qualche spunto e poco altro. Non incide più di tanto. Dal 57' Concas 5,5 - Troppo nervoso o troppo determinato? Le scintille con Dionisi, perenni, fanno propendere più per la prima.

Saric 6 - Bene nel primo tempo, gioca coi tempi giusti e va anche vicino al gol. Sempre protagonista nelle azioni del Carpi. Dall'81' Verna s.v.

Garritano 6,5 - Nei momenti migliori del Carpi è quasi sempre lui a creare superiorità numerica, grazie ai suoi spunti in velocità. Di fatto è il migliore dei suoi.

Mbaye 5,5 - Si vede troppo poco, non riesce a lasciare una gran traccia. Dal 67' Mbakogu 5 - Entra in un momento in cui il Carpi attacca, ma lui non riesce a dare il suo contributo, complice forse anche il fatto che appena tocca palla becca i fischi assordanti del Benito Stirpe.

Pasciuti 5,5 - Attacca meno del solito su quella fascia e i suoi cross non sono insidiosi, come invece accade spesso in altre circostanze.

Sabbione 5,5 - Gioca più incollato alla linea di centrocampo per creare densità, ma ha qualche problema in fase di costruzione.

Melchiorri 6 - Sbraccia là davanti, fa un buon lavoro e combatte su ogni pallone. Da premiare la voglia.