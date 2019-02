Le pagelle del Carpi - Pezzi sbadato, Di Noia decisivo

Risultato finale Carpi-Hellas Verona 1-1

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Colombi 6.5 - Si trasforma in Superman sulle chance di Bianchetti e Di Carmine. E' costretto a uscire per un colpo alla mano che non gli permette di proseguire. (Dal 60' Piscitelli 6 - Raccoglie l'eredità del portiere titolare ed è bravo a dire di no a Di Carmine).

Sabbione 6 - Non lascia respirare gli attaccanti avversari, gli sta con il fiato sul collo. Impeccabile in marcatura sull'uomo, bravo anche nelle chiusure.

Pezzi 5 - L'incertezza con la quale non chiude su Matos e l'incomprensione con Colombi costano il gol del pareggio. Condizionato dall'ammonizione ricevuta.

Poli 6 - Fa buona guardia in difesa e riesce senza troppi problemi a fermare Lee, negandogli ogni spazio di manovra. Va in raddoppio per aiutare Pezzi.

Pachonik 6 - Per tutto il primo tempo soffre l'attivissimo Di Gaudio ed è costretto a giocare basso quasi da terzino. Prende le misure con il passare dei minuti.

Jelenic 6.5 - Si sacrifica a coprire la fascia e si inserisce a dovere, servendo diversi palloni in area. Mette in mezzo l'assist che favorisce il gol di Di Noia.

Vitale 6 - Dai suoi piedi passa la manovra anche se le condizioni del campo non favoriscono la regia. Dialoga molto con Jelenic, alzando il gioco.

Coulibaly 6 - Contrasta gli avversari a centrocampo e ferma spesso le ripartenze dell'Hellas. In un paio di occasioni si fa vedere anche in area.

Di Noia 7 - Secondo gol in campionato per l'esterno che segna l'1-0 dei suoi credendoci fino in fondo. Sfiora la doppietta personale nella ripresa.

Arrighini 6 - E' costretto a fare a sportellate con Dawidowicz, cerca di sfruttare gli spazi e le verticalizzazioni. Mette lo zampino nel vantaggio del Carpi. (Dall'82' Cissé s.v.).

Marsura 5.5 - Non gli capita mai l'occasione giusta sui piedi, i compagni non lo assistono ma gioca troppo lontano dalla porta per rendersi pericoloso. (Dal 68' Concas 6.5 - Sfiora il gol non appena tocca il suo primo pallone, centrando in pieno la traversa poi si ripete sbagliando di pochi centrimetri).