Le pagelle del Carpi - Sabbione e Marsura ci provano

Risultato finale: Livorno-Carpi 1-0

Piscitelli 7 - Almeno due interventi decisivi. Capitola solo sul tiro di Giannetti.

Pachonik 5.5 - Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva. (dal 65' Concas 5.5 - Non lascia il segno.)

Sabbione 6.5 - Raicevic è un cliente difficile, ma in coppia con Poli lo limita nel primo tempo. Sfiora il gol nella ripresa, ma Zima si supera.

Poli 6 Primo tempo attento e puntuale nelle chiusure. Più in difficoltà nella ripresa dove prende anche un giallo.

Pezzi 6 - Poche scorribande offensive, si tiene bloccato dietro senza grandissime sbavature. (dal 72' Arrighini 6 - Entra nell'assalto finale, ma non basta,)

Mustacchio 5 - Poca spinta sulla fascia. Castori lo cambia poco prima dell'ora di gioco. (dal 57' Rolando 6 - Ci prova, ma non basta)

Kresic 5.5 - Tanti palloni recuperati nel primo tempo. Parte bene, poi cala soffrendo le ripartenze del Livorno.

Coulibaly 6 - Appena può va al tiro. Da rivedere in fase di non possesso.

Marsura 6 - Spinge in attacco, match dispendioso, ma non trova la rete. Meno intenso nella ripresa.

Crociata 6 - Primo tempo sufficiente con tanto movimento tra le linee. Va a fiammate nella ripresa.

Cissé 5.5 - Poco spazio per pungere. Ben presto finisce preda dei difensori avversari nel primo tempo. Si fa vedere al tiro nella ripresa, ma non basta.