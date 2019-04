Le pagelle del Carpi - Suagher luci e ombre, Arrighini sfortunato

Risultato finale: Lecce-Carpi 4-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piscitelli 5.5 - Può poco sui gol presi. Ne evita altrettanti, ma deve alzare bandiera bianca.

Pachonik 5 - Si tiene bloccato sulla sua posizione. Più in difficoltà nella ripresa. (Dal 63' Rolando 5.5 - Entra in campo e il Lecce dilaga. Può poco.)

Suagher 6 - Nel primo tempo tiene testa al Lecce, poi può poco sulla rabbia espressa dalla squadra di Liverani. Nel finale va a segno.

Kresic 5 - Regge finché il Lecce dorme. Appena si sveglia va in confusione come tutta la sua squadra.

Pezzi 5 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Troppo fragile nella seconda parte.

Marsura 5.5 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Può poco nella ripresa.

Coulibaly 5.5 - Quantità in mediana. Buona azione soprattutto nella prima parte. In difficoltà, come tutta la squadra, nella ripresa. Un lampo nel finale, ma non basta.

Vitale 5.5 - Sufficiente in spinta, discreta prova anche in fase di non possesso. In calo alla distanza.

Pasciuti 5.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Cala vistosamente nel secondo tempo.

Crociata 5.5 - Si batte, ma non ha occasioni per rendersi pericoloso ben imbrigliato dalla difesa del Lecce. (Dal 69' Buongiorno 6 - Fa espellere Lucioni, prova dignitosa nello spezzone di gara avuto.)

Arrighini 5.5 - Spreca una grande occasione, poi si fa male per via del terreno scivoloso. Sfortunato. (Dal 17' Vano 5.5 - C'è volontà, ma poca qualità.)