Le pagelle del Carpi - Vittoria per la salvezza, Piscitelli para tutto

Carpi-Padova 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piscitelli 8 - Incolpevole sul gol iniziale di Mbakogu, poi salva almeno quattro volte il risultato: decisivi gli interventi sul tiro di Pulzetti dal limite dell'area, sul destro da pochi passi di Baraye e sulle due azioni a tu per tu di Mbakogu.

Pachonik 5,5 - Non bene nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Sabbione 5,5 - Soffre tantissimo Mbakogu, che sullo 0-1 gli ruba il tempo per calciare in diagonale di destro.

Krešić 6,5 - Attento e sicuro. Nel finale di primo tempo compie un intervento su Baraye che equivale a un gol.

Rolando 6 - Gioca in una posizione non sua ma se la cava bene, nonostante nella ripresa abbia dalla sua parte Baraye (dal 78' Pezzi s.v.)

Concas 7 - Il primo squillo del Carpi porta la sua firma: destro dal limite con la palla che esce di poco fuori. È la prova generale per il gol, che trova al minuto 42': tiro potente e preciso che tocca la traversa per poi entrare in rete.

Di Noia 5,5 - Fatica a trovare la posizione in mezzo al campo. È sfortunato e abbandona il match al 40' per infortunio (dal 41' Crociata 6 - Entra col piglio giusto. Ha un paio di buoni spunti.)

Coulibaly 6 - La sua fisicità fa la differenza a centrocampo, anche se tecnicamente commette qualche errore (dal 74' Vitale 6 - Corre, lotta e dà una mano alla squadra nel finale.)

Pasciuti 6,5 - Sempre nel vivo del gioco, non si ferma mai. Propizia la rete da tre punti rubando palla a centrocampo e servendo l'assist ad Arrighini.

Mustacchio 6,5 - Parte seconda punta, poi viene spostato a destra e infine a sinistra. Nell'ultima mezz'ora dà il meglio di sé, con cross molto pericolosi e iniziative personali.

Arrighini 7,5 - Fa tanto lavoro sporco, ha poche palle giocabili. Sfiora la rete di testa due volte, trovando prima una respinta di Minelli e poi Longhi che allontana sulla linea di porta. Nel finale, però, è lui che fa esplodere il 'Cabassi' fulminando il portiere avversario con l'interno destro da dentro l'area che vale tre punti.