Le pagelle del Cesena – Laribi ci prova, male Vita

Risultato finale: Cesena-Carpi 0-0.

Fulignati 6.5 - Due ottimi interventi nel primo tempo, che salvano il risultato. Nella ripresa non viene quasi mai impegnato.

Donkor 6.5 - Fa bene entrambe le fasi, non sbaglia nulla. Molto attento quando c’è da chiudere, quando trova spazio affonda molto bene.

Esposito 6 - Non ha molto lavoro da compiere, ma si fa trovare sempre pronto. Bene anche in posizionamento. (Dal 74’ Suagher 6 - Entra bene in campo, copre con diligenza tutte le zone).

Scognamiglio 6 - Come il compagno di reparto sbaglia davvero poco. Molto bene anche sui palloni alti.

Perticone 5.5 - In alcuni frangenti sbaglia il passaggio in uscita e soffre le accelerazioni dalle sue parti.

Kupisz 5.5 - Ad un giocatore con le sue caratteristiche si chiede qualcosa di più. Si nasconde troppo tra le linee. (Dal 77’ Moncini 5.5 - Non entra bene in campo, tocca pochissimi palloni).

Schiavone 6 - In alcuni casi sbaglia la misura del passaggio, però quando ha l’occasione si mette sempre in mostra.

Di Noia 6 - Bene in fase di non possesso, recupera molti palloni. Spesso si inserisce, dà sempre un’opzione di passaggio.

Vita 5 - Si vede pochissimo, non va mai nell’uno contro uno. Spesso non dà mai l’appoggio ai centrocampisti. (Dal 46’ Laribi 6.5 - Entra in campo e dà subito vitalità, nel finale sfiora a più riprese il gol).

Dalmonte 6.5 - Uno dei più propositivi, non sbaglia praticamente nulla. Ringhia su ogni pallone, non si ferma mai.

Jallow 5 - Qualche occasione, ma nulla di più. Non si accentra mai, spesso si isola troppo dalla manovra.