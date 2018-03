Le pagelle del Cesena - Bene il centrocampo, Moncini delude

Risultato finale: Cesena-Perugia 1-1.

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 5.5 - Poco sicuro nelle uscite, soprattutto nel finale. Compie un paio di interventi da rivedere.

Perticone 6 - Non spinge moltissimo, pensa più alla fase difensiva. Sceglie sempre la giocata semplice ed efficace.

Esposito 5.5 - Spesso va in difficoltà sulle giocate degli ospiti, non riesce mai a limitare gli inserimenti. Esce per via di un problema all’occhio. (Dal 46’ Suagher 6.5 - Entra bene in campo, compie molti interventi decisivi).

Scognamiglio 6.5 - Fa molta attenzione, soprattutto sui palloni alti. Contiene in tutti i modi le giocate di Di Carmine. Nel finale salva un pallone pericolosissimo.

Fazzi 5.5 - Si sacrifica molto e quando trova spazio prova a spingere. Meno bene in fase difensiva, poteva chiudere sulla giocata di Gustafson che ha portato al gol.

Kupisz 6 - In alcune giocate è molto confusionario, ma nella ripresa gioca con maggiore consapevolezza ed è più lucido.

Schiavone 7 - Oltre al gol gioca una partita sontuosa. Recupera molti palloni, è sempre lucido nonostante i chilometri percorsi.

Di Noia 6.5 - Come il compagno di reparto gestisce molto bene il pallone in mezzo al campo, recupera anche tantissimi palloni.

Vita 6 - Non spinge moltissimo nel primo tempo, anche per via delle indicazioni di Castori. Bene nella ripresa, aiuta anche in fase di non possesso.

Dalmonte 6 - Partita a sprazzi da parte del numero 14. Quando si accende crea problemi, ma non è costante. Si sacrifica comunque durante tutto il match. (Dal 78’ Cascione 6 - Entra bene in campo, rinforza con la sua esperienza il centrocampo).

Moncini 5 - Si sacrifica molto e fa buoni movimenti, ma non si vede quasi mai in attacco. Poche occasioni da gol, mai pericoloso. (Dal 60’ Jallow 5 - Tocca pochissimi palloni, non si vede quasi mai).