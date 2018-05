Le pagelle del Cesena - Bene la difesa, Dalmonte sottotono

Risultato finale: Pescara-Cesena 0-0.

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 6.5 - Sempre molto attento, non si fa mai sorprendere. E compie un paio di parate interessanti che salvano il punteggio.

Donkor 6 - Nel primo tempo spinge e prova in qualche occasione il cross, poi nella ripresa pensa più a difendere. Non concede nulla.

Suagher 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva, non si fa mai sorprendere dall'attacco del Pescara. Sui palloni alti arriva sempre per primo.

Scognamiglio 6.5 - Un paio di ottimi interventi che sventano i pericoli. Il difensore del Cesena è in un buon momento e i risultati si vedono.

Fazzi 6 - All'inizio soffre le accelerazioni di Fiamozzi, poi prende il tempo e riesce a difendere senza problemi.

Fedele 5.5 - Un paio di inserimenti nel primo tempo, poi si schiaccia troppo e lascia troppo spazio ai propri avversari. (Dal 61’ Cascione 6 - Un paio di sbavature, per il resto entra bene in campo e fa densità).

Emmanuello 6 - Gestisce il possesso del pallone, crea e blocca le giocate degli avversari. Nel secondo tempo si vede di meno.

Schiavone 6 - Recupera diversi palloni e non lascia molti spazi ai propri avversari. In fase di non possesso diventa fondamentale. (Dall’ 83’ Chiricò 6 - Entra bene in campo e crea diverse occasioni pericolose).

Vita 6.5 - Nel primo tempo è uno dei più pericolosi, la difesa del Pescara lo soffre molto. Nel secondo tempo aiuta la squadra in difesa.

Jallow 5.5 - Manca in ripartenza, si vede molto poco rispetto ad altre gare. E non si vede soprattutto in zona gol.

Dalmonte 5 - Si vede pochissimo, non riesce mai a trovare la posizione giusta. Galleggia tra le linee, non incide molto. (Dal 61’ Laribi 5.5 - Non incide molto, pensa più a spazzare che ad inventare).