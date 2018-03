Le pagelle del Cesena - Jallow non c'è, Fulignati il migliore

Risultato finale: Novara-Cesena 1-0

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 7 - Si arrende soltanto al gran stacco di Maniero. Scintillante il riflesso sul destro a giro da fermo di Ronaldo. Regge la baracca fino al minuto ottantuno.

Perticone 6 - Non crolla nelle fasi di maggiore affanno del Cesena. Alza il muro sull'avvio arrembante del Novara, arranca quando i compagni manovrano, e non riesce a sfondare. Un paio di distrazioni nella ripresa.

Esposito 5,5 - Penalizzato da qualche eccesso d'irruenza. I rammendi non mancano, preoccupano però i cali di tensione, che lo inducono all'errore. In affanno dopo l'ingresso di Maniero.

Scognamiglio 5,5 - Ammonito per un body-check su Sciaudone dopo trentasei minuti. Sanzione che lo penalizza: costretto a temporeggiare, quando potrebbe rischiare l'intervento. Vicino al gol con una gran botta nel finale.

Donkor 6 - Non sgasa sulla destra, è però efficace in interdizione. Approfitta del mismatch fisico con Di Mariano, ingabbiandolo con sportellate legali. Non lo si vede in appoggio.

Kupisz 5 - Dà manforte alla difesa con encomiabile abnegazione, condannato dallo zero alla voce "strappi sulla zona di sua competenza". Quasi nessun dribbling, non conclude, non crossa. (Dall'82' Chiricò s.v.).

Schiavone 5 - Leggerezza eccessiva in fase di schermo. Non illumina in palleggio, finisce per perdersi nel traffico, non trovando la giusta connessione con il compagno di reparto.

Di Noia 6 - Più coinvolto rispetto a Schiavone, diversi intercetti efficaci, che consentono al Cesena di ribaltare l'azione. Lavora a fari spenti, ma è il più diligente in mediana.

Dalmonte 5,5 - Ad un passo dal vantaggio nel primo tempo: alza una parabola con il mancino, Montipò gli strozza l'urlo di gioia in gola con un bel volo. Cala dopo l'intervallo e non produce alcun pericolo.

Laribi 5,5 - Anche lui cerca lo specchio con uno squillo murato dal solito Montipò. Si danna per legare i reparti, si lascia però inghiottire dalle difficoltà della squadra.

Jallow 5 - Non ripaga la fiducia di Castori, che lo preferisce a Moncini. Riferimento centrale inconsistente, non combina con i compagni. Un solo destro smorzato, intercettato in due tempi da Montipò.