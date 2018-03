Le pagelle del Cesena - Laribi il migliore, Donkor in sofferenza

Risultato finale: Foggia-Cesena 2-1

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 5.5 - Viene sollecitato spesso dai giocatori del Foggia ma è sempre molto attento e reattivo come in occasione della conclusione dalla distanza di Agnelli. Incolpevole sul gol di Agnelli, potrebbe fare di più sulla rete finale di Mazzeo.

Donkor 5 - Serata da dimenticare per lui. Kragl lo mette sempre in difficoltà con la sua rapidità e la sua imprevedibilità e lui non riesce mai a porgli un freno.

Suagher 5.5 - In ritardo sulla rete di Agnelli, tiene in gioco Mazzeo in occasione della rete del 2-1.

Scognamiglio 6 - Compie ottime chiusure sugli attaccanti avversari, scegliendo sempre bene il tempo dell'intervento.

Perticone 6 - Non sbaglia una diagonale all'interno dell'area di rigore nel primo tempo ma nella ripresa non accorcia a dovere sul pari di Agnelli.

Vita 5.5 - Prova a dare una mano a Donkor in fase di copertura ma è difficile frenare Kragl. Più timido in fase di spinta (Dal 46' Kupisz 5.5 - Si vede a sprazzi nella fase d'attacco della squadra bianconera).

Schiavone 6 - Abbassa il proprio baricentro quando il Foggia spinge con il suo fraseggio palla a terra. Mette grinta e fa tanta quantità.

Di Noia 6 - Come il suo collega di reparto si limita a contenere gli attacchi avversari facendo subito ripartire l'azione (Dal 65' Fedele 6 - Si posiziona davanti alla difesa recuperando una buona dose di palloni).

Laribi 7 - Guida l'azione offensiva dei suoi. Sblocca il punteggio con un delicato tiro a giro dopo aver sfiorato il super gol con una conclusione dalla lunghissima distanza.

Dalmonte 6.5 - Quando gioca al fianco di Moncini ha poche occasioni per essere pericoloso. Meglio quando viene allargato a sinistra dove confeziona, fra l'altro, l'assist per il gol di Laribi (Dal 73' Chiricò sv).

Moncini 5.5 - I palloni giocabili non sono moltissimi, viene spesso stretto nella morsa della difesa del Foggia.