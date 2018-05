Le pagelle del Cesena - Moncini salvatore della patria, male Fedele

Risultato finale: Cesena-Parma 2-1

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 5,5 - Troppo spesso indeciso: alcune sue incertezze condizionano la difesa, anche se nella ripresa fa una grande parata su Barillà.

Perticone 6,5 - Guardia molto attenta su Ceravolo che sfrutta infatti un grave errore della difesa nel suo unico tiro in porta. Dal 74' Chiricò sv.

Suagher 5,5 - Il meno sicuro del terzetto di centrali che oggi Castori mette in campo. Va anche vicino a un clamoroso secondo autogol.

Scognamiglio 6,5 - Leader difensivo massimo per il Cesena: segna anche il vantaggio ma in posizione di evidente offside.

Donkor 6,5 - Piedi non sopraffini, ma senso tattico superiore: frena Di Gaudio e di questi tempi non è materia per tutti.

Fedele 5 - Protagonista sfortunato del gol che sblocca la sfida: la sua non è comunque una prestazione positiva. Dal 60' Dalmonte 6,5 - Assist decisivo per Moncini: il doppio cambio di Castori di fatto si tramuta nel successo del Cesena.

Schiavone 6 - Prova a dare geometrie ad un centrocampo che non sfrutta la disorganizzazione ducale. Passo lento, mente non così lucida: rimandato.

Vita 5,5 - Non si vedono i soliti inserimenti senza palla che Castori è solito chiedergli. Il Parma è sulle gambe ma il centrocampo bianconero è troppo passivo.

Kupisz 5 - Rosso a parte, completamente esagerato, non è una prestazione positiva quella del polacco. Il centrocampo bianconero ha delle praterie ma non le sfrutta.

Jallow 5,5 - Inizia bene ma presto la difesa del Parma gli prende le misure e i compagni Cesena lo lasciando solo a duellare contro i due centrali gialloblù. Dal 60' Moncini 8 - Fulmina la difesa ducale con due palloni a disposizione: difficile chiedere di più.

Laribi 6,5 - Entra benissimo in partita, poi scompare per un'ora e si rivede nel finale, quando c'è da aumentare la qualità del centrocampo.