Le pagelle del Chievo - bene Giaccherini, magia Meggiorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo impatta 1-1 a Pisa dopo un primo tempo in cui il numero di azioni gol è stato nettamente a favore dei veneti. Le occasioni non sfruttate rappresentano un rimpianto alla luce del gol del pareggio siglato da Lisi.

Semper 6: Pronti via e deve volare sulla punizione di Gucher. Il Pisa fa partire tanti cross, ma lui preferisce rimanere sulla riga e lasciare intervenire i centrali. Nulla può sul bolide di Lisi.

Dickmann 6: Ci vuole tutta la sua esperienza per tenere testa alla catena mancina del Pisa formata da Pinato e Lisi. Dal 28’ st Frey SV: entra per dare respiro al compagno di reparto.

Levebre 6,5: Avvia l’azione del gol di Meggiorini con una fantastica verticalizzazione. In difesa fa il suo quando viene solleciato.

Cesar 6: Masucci, Vido, Marconi e Moscardelli. Cambiano gli avversari ma lui non perde mai la bussola. Solido.

Renzetti 6: Bene in entrambi le fasi. Si inventa un cross per Segre che avrebbe meritato esito migliore.

Segre 6,5: Inesauribile, vince il duello con il centrocampo del Pisa. Sfiora anche il gol di testa.

Esposito 6,5: E’ la mente pensante della mediana clivense. Un paio di giocate d’alta scuola in mezzo ad una prestazione ordinata.

Garritano 6,5: Qualità al servizio di Marcolini. Gioca bene quando il Chievo controlla il match e dà il suo contributo nella porzione di gara che sorride al Pisa.

Giaccherini 7: Sforna l’assist per il gol di Meggiorini e crea i principali problemi al Pisa con il suo dinamismo. Fa capire quanto abbia pesato la sua assenza in questo Chievo. Dal 31’ st Vignato SV: riesce ad entrare pericolosamente nell’area toscana in almeno un paio di occasioni.

Ceter 6: Vince il ballottaggio con Djordjevic e se lo ritrova compagno di reparto a causa dell’infortunio di Meggiorini. Partenza in sordina, doppia occasione sciupata nel primo tempo. Nel secondo tempo cresce e sfrutta gli spazi lasciati liberi in contropiede.

Meggiorini 7: Il suo gol entra di diritto tra i più belli della giornata. Peccato che la sua partita, in pratica, duri 19 minuti. Si arrende per infortunio. Dal 19’pt Djordjevic 6: ha sui piedi la palla dei tre punti nei minuti finali ma sbatte (nel senso letterale del termine) contro Gori.