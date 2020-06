Le pagelle del Chievo - Ceter decisivo, Djordjevic poco lucido

Queste le valutazioni date al Chievo, che ha pareggiato per 1-1 in casa del Crotone.

Semper 6 – Non può nulla conclusione di Molina. Per il resto, non deve compiere interventi importanti nell’arco della gara.

Dickmann 6,5 – Motore instancabile sulla corsia di destra. Tra i giocatori gialloblù che credono nel pari fino alla fine.

Leverbe 6 – Buona prova sul piano difensivo. In qualche occasione prova a servire le punte con lanci calibrati.

Rigione 6 – Nel confronto con gli attaccanti avversari esce spesso vincitore.

Renzetti 6,5 – Il gol del vantaggio crotonese arriva sugli sviluppi di un’azione orchestrata nella sua zona di competenza. Si fa perdonare nel finale, con il perfetto assist per l’1-1 di Ceter.

Segre 6,5 – Pressa con grande costanza i portatori di palla avversari, limitando in più occasioni le azioni dei calabresi.

Obi 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo. Meglio nel primo tempo che nella ripresa fino alla sua sostituzione. (dal 79’ Ongenda s.v.)

Garritano 6 – Qualche guizzo sulla corsia di sinistra. Cala con il passare dei minuti. (dal 69’ Esposito 6 – Dà freschezza alla mediana clivense. Pericoloso nel finale con una conclusione da fuori area.)

Vignato 5,5 – Parte da destra per poi passare sull’altra corsia quando entra Ceter. Non riesce ad incidere come in altre circostanze. (dal 69’ Morsay 6 – Buon impatto per uno degli acquisti invernali del Chievo.)

Djordjevic 5 – Prestazione deludente del serbo dopo 2 gol in altrettante gare prima dello stop. Ha almeno tre grosse occasioni da rete, ma non riesce mai a trafiggere Cordaz. (dal 79’ Grubac s.v.)

Giaccherini s.v. – Deve abbandonare il campo dopo pochi minuti per via di un problema fisico. (dal 9’ Ceter 7 – Mette le sue doti atletiche a servizio della squadra. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, nel finale firma l’1-1 con un perfetto stacco di testa.)