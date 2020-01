Le pagelle del Chievo - Ceter spacca la partita, Djordjevic delude

© foto di www.imagephotoagency.it

ChievoVerona - Perugia 2-0 (89' Ceter, 95' Meggiorini)

Semper 6.5 - Salva i suoi con un paio di interventi da applausi, è sempre attento anche quando non viene impegnato.

Frey 6 - Solita esperienza, concede poco e nulla soprattutto quando ci sono palloni che spiovono nella sua area. Non soffre quasi mai, gestisce al meglio le accelerazioni di Nzita.

Leverbe 6.5 - Non ha molto lavoro da svolgere, dalle sue parti il Perugia non riesce a trovare spazio. Molto attento in chiusura, concede poco anche sulle palle inattive.

Cesar 6 - In difficoltà rispetto al compagno di reparto, ma porta a casa una buona prestazione e un clean sheet che in casa mancava da inizio dicembre.

Cotali 5 - I pericoli maggiori costruiti dal Perugia riguardano proprio la corsia mancina. Spesso in ritardo, quando c'è da difendere va spesso in confusione.

Segre 7 - Suona la carica a tutti con un ottimo inserimento dopo pochi minuti e per poco non segna. Stesso discorso nel secondo tempo, si sacrifica anche quando il Perugia alza il ritmo. Non molla mai, nel finale il gol arriva da un suo cross in area di rigore.

Obi 5.5 - Davanti la difesa prova a fare filtro, spesso però arriva fuori tempo e stende chiunque abbia una maglia rossa. Troppi falli per un giocatore esperto come lui, sbaglia anche qualche scelta semplice.

Giaccherini 6 - Si sbatte, prova a creare pericoli e non molla mai, nonostante la condizione fisica. Buon impatto, ma è ancora lontano dai tempi d'oro. (Dall'81' Esposito 6 - Un paio di errori, ma nel complesso entra bene nei meccanismi).

Vignato 6 - Si muove tra le linee anche quando c'è poco spazio, prova a creare qualcosa anche se spesso predica nel deserto. È costretto ad uscire per via di un infortunio. (Dal 56' Garritano 6.5 - Indiavolato con il compagno che gli ha "annullato" il gol, ma in realtà la posizione di partenza irregolare era la sua. Buon impatto, i suoi movimenti mandano in crisi il Perugia).

Djordjevic 5 - Partita da dimenticare, si vede poco e non riesce mai a rendersi pericoloso. Nessun tiro, continua il suo periodo di digiuno. (Dal 64' Ceter 7 - Disfa e crea, ma alla fine fa quello che gli chiede Marcolini: entra in campo e in un modo o nell'altro spacca la partita).

Meggiorini 6 - Un colpo di testa pericoloso, ma nulla di più. Fatica come il compagno di reparto, la difesa a tre degli ospiti lo manda spesso fuori giri. Mezzo voto in più per il rigore segnato nel finale.