Le pagelle del Chievo - Dickmann-Vaisanen al top, Rodriguez spento

Risultato finale: Chievo-Virtus Entella 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6 - Controlla senza patemi lo specchio della porta, assolutamente privo di colpe sul gol di Giuseppe De Luca giunto in seguito ad un'azione di contropiede.

Dickmann 7 - Firma il secondo centro stagionale, il sesto gol in carriera in B: il classe '96 di proprietà della Spal è insuperabile e si dimostra in ottimo stato di forma.

Vaisanen 7 - Serata da ricordare anche per il finlandese, che mette fine ad una splendida settimana culminata con la qualificazione a Euro 2020 con la Finlandia e il primo gol in Italia. Il suo guizzo dopo appena 2' apre le porte ad una vittoria più che importante per il Chievo.

Cesar 5.5 - In occasione del primo gol, è protagonista di un contatto dubbio in area di rigore con Pellizzer. Fa veramente poco per meritarsi la sufficienza.

Brivio 5 - Non riesce a contenere le accelerazioni di Eramo, assoluto dominatore sulla corsia di destra. Partita opaca per l'ex Chiasso, chiamato al riscatto la settimana prossima in casa dell'ultima in classifica.

Segre 6.5 - Il suo apporto alla causa è sempre prezioso. Pur senza brillare particolarmente, lavora sottotraccia aiutando in maniera piuttosto evidente i compagni di squadra sia in fase offensiva che, soprattutto, in fase difensiva. (Dall'89' Pina s.v.)

Obi 5.5 - Molto in confusione nel primo tempo, cresce leggermente nella ripresa.

Esposito 6 - Potrebbe fare certamente di più, viste le capacità di cui è dotato. Al 58' sfiora il gol per due volte nel giro di pochi secondi, optando poi per una simulazione in area per la quale il sig. Minelli decide di chiudere un occhio: peccato di gioventù. (Dal 70' Garritano s.v.)

Vignato 6.5 - Gran lavoro nel primo tempo. Ad inizio ripresa va in contropiede per vie centrali, poi è altruista e apre per Meggiorini che spreca malamente. All'ora di gioco, infine, dà spettacolo a centrocampo con uno stop pazzesco ed una ruleta che gli regala la standing ovation.

Meggiorini 5.5 - Fa di tutto per aggredire la difesa della Virtus Entella: mister Boscaglia ha preparato i suoi ragazzi all'intraprendenza e alla fantasia del "bomber", al quale sono state concesse davvero poche possibilità per far male.

Rodriguez 5 - Si muove bene ma non riesce quasi mai a ricevere palloni interessanti e, di conseguenza, a cercare di mirare la porta avversaria. (Dal 53' Ceter 6.5 - Fisicamente è devastante, lo ha capito immediatamente la formazione ospite che gli ha riservato una quantità immensa di contrasti. Bravo, quando possibile, a provare a spingere)