Le pagelle del Chievo - Djordjevic doppietta amara, si salvano in pochi

Queste le valutazioni date al Chievo, battuto per 3-2 dalla Juve Stabia.

Semper 5,5 – Dei tre gol della Juve Stabia, poteva fare qualcosa in più sul secondo avendo respinto centralmente la palla poi ribadita in rete da Troest.

Dickmann 6 – Il solito motorino che non si risparmia mai, facendosi notare soprattutto dal punto di vista difensivo.

Leverbe 5,5 – Parte con il piglio giusto proteggendo al meglio l’area di rigore, per poi andare maggiormente in difficoltà nel corso della ripresa.

Rigione 6 – Soffre come tutta la squadra prevalentemente nella seconda frazione di gioco, dove comunque ha il merito di limitare i danni con diverse chiusure.

Renzetti 5,5 – Più opaco rispetto ad altre esibizioni, visto che sono pochi i suggerimenti arrivati dai suoi piedi per gli attaccanti clivensi.

Segre 5 – Spesso in balia del centrocampo avversario, nel primo tempo sbaglia un gol da buonissima posizione su perfetto assist di Vignato. Lontano dai suoi standard abituali. (dall’87’ Grubac s.v.)

Esposito 6 – Sfiora il gol nella prima frazione di gioco, prendendo il palo alla sinistra di Provedel. Cala con il passare dei minuti. (Dall’89’ Zuelli s.v.)

Garritano 5,5 – Qualche spunto sulla sinistra per l’ex Cesena, ma anche tanta foga che spesso si traduce in passaggi imprecisi per i compagni. (Dal 68’ Di Noia 5 – Guadagna il rigore poi trasformato da Djordjevic, ma causa anche quello che avvia la rimonta stabiese)

Vignato 6,5 – Parte come al solito da destra per poi spostarsi sull’altra corsia, dove risulta più incisivo cerando pericoli durante tutto l’arco della gara.

Djordjevic 7 – Torna alla grande firmando una doppietta, che purtroppo non basta per portare a casa i tre punti.

Giaccherini 6 – Già nel primo tempo deve alzare bandiera bianca per via di un’infortunio al ginocchio. (Dal 36’ Ceter 5 – Non riesce praticamente mai ad incidere, né con la sua falcata né con conclusioni verso la porta)