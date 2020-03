Le pagelle del Chievo - Djordjevic gladiatore, Giaccherini impreciso

Queste le valutazioni date al Chievo, che ha battuto tra le mura amiche il Cosenza per 2-0.

Semper 6 – Inoperoso per quasi tutto l’arco della gara. Attento sui pochi palloni che arrivano dalle sue parti.

Dickmann 6 – Sempre partecipe alla fase offensiva, ma meno determinante a livello di cross rispetto ad altre partite.

Leverbe 6 – Prestazione attenta a protezione dell’area di rigore. Difficilmente si fa sorprendere dagli attacchi avversari.

Cesar 6,5 – Balza all’occhio maggiormente rispetto al compagno per alcune chiusure, tra cui quella che ferma un pericoloso contropiede portato avanti da Machach nel primo tempo.

Renzetti 5,5 – Poco brillante sulla fascia sinistra. In difficoltà nel confronto con Casasola. Raramente serve palloni invitanti per gli attaccanti.

Segre 6 – Non fa mai mancare la sua presenza nella zona nevralgica del campo. Talvolta si inserisce in avanti, sfiorando anche il gol. (Dal 93’ Karamoko s.v.).

Obi 6,5 – Prova di grande sostanza da parte del mastino clivense, in cui morde le caviglie degli avversari e partecipa alla manovra offensiva. (Dal 77’ Di Noia 6 – Sfiora il gol nel finale, con un bolide da fuori area).

Esposito 7 – Tra i migliori in campo nella squadra di Aglietti. Recupera una quantità industriale di palloni, per poi servirli ai compagni con qualità. In continua crescita.

Vignato 6,5 – Alterna momenti in cui fatica ad entrare nel gioco ad altri in cui torna il consueto pericolo per la difesa avversaria sul settore destro dell’attacco.

Djordjeivc 7,5 – Decisamente la sua migliore esibizione stagionale. Partecipa alla manovra vincendo molti duelli aerei, si fa trovare spesso in area e, soprattutto, firma il vantaggio con un gran sinistro a giro. (Dal 73’ Meggiorini 7 – Mette il punto esclamativo sulla partita, sfruttando un errore di Perina).

Giaccherini 5,5 – Si sacrifica molto in fase difensiva, soprattutto nella ripresa. Impreciso però nei passaggi e in due occasioni davanti alla porta.