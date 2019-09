Le pagelle del Chievo - Djordjevic segna ancora, ingenuità di Pina

Salernitana-Chievo 1-1

Filip Djordjevic

Semper 5,5 - Serata abbastanza tranquilla per il portiere croato, che comunque dimostra alcune incertezze specialmente in uscita.

Dickmann 6,5 - Contiene ottimamente le scorribande di Kiyine e risolve diverse situazioni pericolose in area clivense. Corre fino al novantesimo, infaticabile.

Leverbe 6 - Gara abbastanza attenta per il francese, che a tratti soffre la fisicità di Djuric ma commette poche sbavature.

Cesar 6 - Tiene a bada gli attaccanti granata senza andare particolarmente in affanno. Dalle sue parti nascono pochi pericoli.

Frey 5,5 - Non sale praticamente mai e nella ripresa va in costante difficoltà sulle progressioni di Cicerelli. Se la cava di mestiere.

Pina Nunes 5 - Inizia in modo propositivo, dimostrando tanta personalità ed esuberanza nonostante la giovane età. Cade però nel più classico peccato di gioventù guadagnandosi il doppio giallo nella ripresa che lascia i compagni in dieci.



Obi 5 - Corre, sgomita e combatte, ma regala un rigore pesante ai granata con un'ingenuità madornale, franando su Giannetti in piena area. Dal 79' Esposito sv

Segre 6 - Nel primo tempo è tra i più propositivi, tagliando spesso in mezzo al campo e provando il dialogo con le punte. Offre una partita a tutto campo aiutando anche in difesa. Cala inevitabilmente nel secondo tempo.

Vignato 5,5 - Il talento c'è, ma lo dimostra soltanto a sprazzi. Si posiziona tra le linee ma riesce raramente ad innescare efficacemente le punte. Dal 61' Garritano 5 - Gioca pochi palloni senza mai incidere.

Djordjevic 6,5 - Realizza un gran gol che gli vale il terzo centro stagionale e offre giocate di categoria superiore costringendo spesso gli avversari al fallo.

Meggiorini 6 - Gara intelligente dell'esperto attaccante clivense. Nel primo tempo getta alle ortiche l'occasione del vantaggio, facendosi ipnotizzare da Micai, ma pochi minuti dopo lavora un buon pallone al limite e serve l'assist a Djordjevic. Dal 79' Bertagnoli sv