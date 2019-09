Le pagelle del Chievo - Djordjevic sempre nel vivo, Rodriguez generoso

Risultato finale: Chievo-Pordenone 1-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6 - Nessuna parata di particolare difficoltà, in occasione del gol tarda un po' nella reazione concedendo a Strizzolo una finestra per mandare il pallone in rete.

Dickmann 6,5 - Motore inesauribile sulla fascia destra, spinge costantemente riuscendo spesso ad arrivare al cross dalla trequarti.

Leverbe 6 - Dopo un avvio meno lucido, acquista fiducia nella ripresa. Nel finale contribuisce ad aumentare il pressing gialloblu nell'area avversaria.

Cesar 6,5 - Pomeriggio di poco lavoro dato che, una volta passato in vantaggio, il Pordenone ripiega sempre più nella sua metà campo. Autoritario nei contrasti.

Brivio 6 - Meno propositivo in avanti rispetto al compagno sulla corsia opposta. Si limita soprattutto alla copertura.

Dal 35' s.t.: Pucciarelli n.g. - Pochi minuti in un finale arrembante ma in cui gli schemi sono ormai saltati.

Segre 6 - Potrebbe tentare qualcosa di più in termini di apporto offensivo, in una gara tutto sommato ordinata.

Esposito 6,5 - Non è impeccabile sui calci piazzati che, specialmente nel primo tempo, potrebbero essere sfruttati meglio. Guadagna però le espulsioni di Chiaretti e Strizzolo dando indirettamente la svolta decisiva alla partita. Completa l'opera con il cross dalla bandierina per l'1-1 di Djordjevic.

Garritano 6 - Non è costante nel dialogo con gli attaccanti, ma lotta con costrutto in mezzo al campo guadagnando diversi falli.

Dal 15' s.t.: Meggiorini 6 - Buon impatto sulla gara: in pieno recupero serve a Djordjevic un pallone di sponda che chiede solo di essere spizzato in rete, ma il compagno è in leggero ritardo. Contribuisce all'assalto finale alla ricerca del gol vittoria, ma non ha fortuna.

Vignato 6,5 - Gioca molto largo sulla sinistra, rendendo lo schema di Marcolini quasi un 4-3-3. Gioca tantissimi palloni, concedendo anche qualcosa in termini di precisione ed accuratezza nella scelta della soluzione migliore, ma nel complesso è uno degli elementi più attivi dell'attacco del Chievo.

Rodriguez 6,5 - Prova di grande generosità da parte dell'attaccante ex Cesena che si trova un po' a sorpresa a partire dal primo minuto. Tantissime le giocate di sponda per favorire in particolare gli inserimenti di Djordjevic.

Djordjevic 7 - Al fischio finale si rammarica per le occasioni non concretizzate, ma è merito suo se il Chievo riesce a tornare in partita dopo una prima frazione piuttosto sterile. E' onnipresente nelle azioni offensive gialloblu.