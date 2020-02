vedi letture

Le pagelle del Chievo - Garritano alla Del Piero, Vignato frizzante

Semper 6,5 - Mai realmente in pericolo per larghi tratti di gara, dà assoluta sicurezza al reparto.

Frey 6 - Chiude bene in difesa, facendosi sentire in maniera grintosa sugli avversari.

Leverbe 6,5 - Tiene bene sugli attaccanti del Pordenone, dimostrando solidità.

Vaisanen 6 - Mezzo punto in meno per il giallo, ma è una certezza assoluta data l'enorme grinta.

Renzetti 6 - Sbaglia un paio di cross di troppo, ma in difesa oggi è davvero solido.



Segre 6,5 - Abilissimo in fase di transizione, dai suoi piedi passano tutti i capovolgimenti di fronte.

Obi 6 - Un po' bloccato per alcuni tratti di gara, ma quando tiene il pallone tranquillizza non poco i suoi.

Dal 74' Zueli sv -

Garritano 7,5 - Realizza un gol da maestro. Pazzesca la coordinazione sul destro a giro, davvero protagonista assoluto oggi.

Giaccherini 6,5 - Suo l'assist per il gol di Garritano. Solita gara generosissima.

Dal 68' Vignato 6,5 - Va vicino al gol di testa, non la specialità della casa. Abile Di Gregorio a dirgli di no. In generale crea spesso pericoli ad ogni pallone toccato.

Djordjevic 6,5 - Il velo sul gol di Garritano è geniale, va anche vicino alla rete almeno due volte.

Meggiorini 6,5 - Solita gara generosa, si porta dietro la difesa del Pordenone lasciando spazio per i compagni.

Dall'85' Ceter sv -