Le pagelle del Chievo - Garritano decisivo, Semper pure. Male Djordjevic

Semper 7.5 - Molto bravo in occasione del calcio di rigore battuto da Ciciretti, fortunato sul secondo penalty calciato sopra la traversa da La Mantia. Sempre "sul pezzo".

Dickmann 6.5 - Protagonista di una buona prestazione sulla corsia di sua competenza, macchia leggermente la prestazione con il fallo da rigore nei supplementari: il tocco di mano c'è, ma La Mantia fallisce dal dischetto e l'ex Novara viene "graziato".

Leverbe 6 - Spesso in ritardo nei duelli con gli imponenti attaccanti avversari, in diverse circostanze si dimostra poco preciso e disattento.

Rigione 6.5 - Molto lucido in occasione dell'assist per il gol di Garritano: cross basso perfetto per il compagno di squadra. E' sfortunato sul pari di Tutino: una sua leggera deviazione, infatti, manda fuori causa Semper.

Renzetti 6.5 - Il rigore concesso ai veneti nasce da un'azione orchestrata dal terzino sinistro. In fase difensiva è molto attento a contenere le incursioni di Ciciretti, bravo anche a dare poco spazio a Fiamozzi.

Segre 5.5 - Non è una serata indimenticabile per il centrale gialloblu, che si fa vedere con continuità solo nelle ultime battute del primo tempo (Dal 117' Karamoko s.v.)

Esposito 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, è evidente la sua voglia di ben figurare ma i palloni toccati sono troppo pochi e di occasioni create non se ne registrano (Dall'81' Zuelli 5 - Nemmeno il tempo di ambientarsi che commette un fallo da rigore su Mancuso. Tantissimi errori in quaranta minuti complessivi: paga a caro prezzo l'inesperienza a questi livelli)

Obi 6.5 - La solita partita d'esperienza da parte dell'esperto calciatore nigeriano, che alterna al meglio la fase difensiva con quella offensiva. Esausto, viene sostituito nel secondo tempo (Dal 73' Di Noia 6 - Prova a dare maggior freschezza alla manovra)

Garritano 7 - E' l'uomo del momento in casa Chievo: segna un altro gol pesantissimo perché spalanca le porte della semifinale Playoff contro lo Spezia. Si conferma in stato di grazia: sarà l'uomo da tenere d'occhio in questo finale di stagione.

Djordjevic 5 - Sbaglia malamente un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la qualificazione al Chievo senza passare attraverso i supplementari. Il serbo, quando servito dai compagni, non riesce quasi mai a farsi trovare pronto per la zampata vincente (Dal 90' Ceter 5.5 - Qualche sprazzo di nervosismo ingiustificato, ma nonostante questo fa sentire la sua fisicità agli avversari)

Vignato 6.5 - E' il giovane talento del team di Aglietti: resta in campo praticamente per tutta la partita, continuando a proporsi in avanti con numerose giocate di livello assoluto. Dimostra un'ottima intesa col resto della squadra: è il giocatore del futuro (Dal 117' Cavar s.v.)