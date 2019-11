Le pagelle del Chievo - Garritano e Cotali i migliori, bene anche Segre

Risultato finale: Spezia-Chievo 0-0

Semper 6 - Attento e senza sbavature.

Dickmann 5.5 - Un po' in debito d'ossigeno. In avanti lo si vede davvero poco.

Cesar 6 - Se la cava con l'esperienza dove non arriva con la forma fisica.

Vaisanen 6 - Un passo indietro rispetto alla partita con il Crotone. Nel finale soffre le fatiche del turno infrasettimanale.

Bertagnoli 6 - Movimento e recupero palla. Un destro altissimo da ottima posizione. (dal 55' Giaccherini 6 - Sempre pericoloso quando tocca palla).

Obi 6 - Gestisce bene la manovra. Meglio nel primo tempo, nella ripresa soffre la buona verve spezzina. (dal 79' Esposito s.v.)

Garritano 7 - Uomo ovunque. Almeno 4-5 occasioni da gol create e non realizzate. Il migliore in campo per distacco.

Segre 6.5 - Parte piano poi sale in cattedra. Ottimi inserimenti offensivi.

Cotali 6.5 - Annulla Ragusa che ogni volta che lo affronta sbatte sui suoi piedi. Per essere uno al primo anno di B davvero niente male.

Meggiorini 6 - Sempre pericoloso quando ha la palla tra i piedi. Esce per un problema muscolare. (dal 40' Ceter 6 - Impegno e grande corsa. Tecnicamente deve crescere).

Rodriguez 6 - Opaco in zona gol ma un leone quando c'è da dare una mano alla squadra.