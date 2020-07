Le pagelle del Chievo - Garritano gol fondamentale, Segre inesauribile

vedi letture

Queste le valutazioni date al Chievo, capace di violare il campo del Benevento.

Semper 6,5 – Il portiere croato viene chiamato in causa in moltissime circostanze, rispondendo sempre presente e blindando così al meglio la porta del Chievo.

Dickmann 6 – Con una fascia destra sulla quale hanno imperversato per tutta la gara Segre e Ceter, l’ex Novara ha badato principalmente – e con buoni risultati – alla fase di contenimento.

Leverbe 7 – Prestazione monumentale da parte del difensore francese, probabilmente la migliore stagionale. Oltre a qualche bel lancio per le punte, si fa rispettare nel confronto con gli attaccanti giallorossi e si rende protagonista di provvidenziali salvataggi. Ne è un chiaro esempio l’intervento a stoppare la conclusione di Insigne nella ripresa.

Rigione 6 – Si mette meno in evidenza rispetto al compagno di reparto, ma dà il suo contributo per concludere la partita con la porta inviolata.

Renzetti 6 – Ha un bel da fare contro Maggio, che lo costringe spesso sulla difensiva. Quando riesce, però, accompagna l’azione offensiva e mette in mezzo cross invitanti.

Segre 7 – Un vero e proprio treno sulla corsia di destra che, soprattutto nel primo tempo, viene contenuto con grande difficoltà dalla difesa avversaria. Più bloccato in mediana dopo l’intervallo, quando le sfuriate offensive del Benevento crescono in numero e pericolosità. (Dall’82’ Zuelli s.v.)

Esposito 5,5 – Primo tempo piuttosto opaco per il regista ex Spal, che non riesce a dare alla manovra clivense le geometrie sperate. Aglietti lo richiama in panchina all’intervallo. (Dal 46’ Obi 6 – Si fa apprezzare per come aiuta la squadra nel contenere gli assalti giallorossi)

Garritano 7 – Ha il merito di segnare un gol d’importanza capitale per la stagione del Chievo. Per il resto, qualche spunto in avanti e molti ripiegamenti difensivi.

Ceter 6,5 – Una spina nel fianco per la difesa campana. Da una delle sue numerose iniziative del primo tempo, arriva il gol vittoria messo a segno da Garritano.

Djordjevic 6 – Un passo indietro sul piano del cinismo sotto porta rispetto alle ultime gare, con due occasioni che poteva sfruttare meglio. Impossibile però non sottolineare il tanto lavoro sporco che fa per tenere il pallone lontano dall’area clivense. (Dall’82’ Grubac s.v.)

Vignato 6 – Meno ispirato rispetto ad altre prestazioni recenti. Esce per un problema muscolare di cui è ancora da valutare l’entità. (Dal 58’ Di Noia 6 – Con lui in campo, sostanza e freschezza in mediana per il sofferto finale di partita)