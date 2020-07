Le pagelle del Chievo - Giaccherini ci prova, in ombra Ceter

vedi letture

Risultato finale: Cremonese-Chievo 1-0

Semper 5.5 - Un po' sorpreso in occasione del gol, alterna cose buone ad altre meno.

Dickmann 6 - Diligente sulla fascia, fatica poco contro Gaetano.

Leverbe 6 - Gara sufficiente, tiene botta alle offensive avversarie.

Rigione 6 - Si vede anche al tiro, in fase di marcatura si fa sentire e tiene fino alla fine.

Renzetti 6 - Cala alla distanza, tiene bene la posizione e appena può si spinge in avanti.

Garritano 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Di Noia 5.5 - Un po' di confusione in fase di rilancio dell'azione, non sempre riesce a velocizzare.(dal 73' Karamoko 5.5 - Dal suo fallo nasce la rete del gol vittoria della Cremonese. In generale non riesce ad impattare bene il match.)

Zuelli 6 - Senza infamia e senza lode. Via dopo 72'. (dal 73' Esposito s.v. - )

Giaccherini 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dall'87' Morsay s.v. )

Ceter 5 - Prova sottotono, non riesce a rendersi mai pericoloso. (dal 61' Djordjevic 5.5 - C'è l'attenuante di pochissimi palloni giocabili.)

Vignato 6 - Ci prova, più di una serpentina interessante, ma manca la stoccata vincente.