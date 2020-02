Le pagelle del Chievo - Obi troppo spento, Djordjevic volenteroso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6,5 - Nulla può sul gol, risponde anche presente sulle occasioni dei lagunari.



Dickmann 6 - Solito motorino, spinge tanto e mette fisicità.

Leverbe 5 - Davvero fuori tempo quest'oggi, non riesce mai a prendere il tempo agli avversari.



Cesar 5,5 - Un po' meglio di Leverbe, gara comunque non sufficiente la sua.

Renzetti 5,5 - Rientra da titolare con la nuova maglia e non fa male. Spinge davvero troppo poco.



Segre 5,5 - Si fa ammonire, e mostra un po' troppo nervosismo nel confronto con gli ex compagni.

Obi 5 - Sbaglia troppo in impostazione, e prende anche l'ammonizione che gli costerà la squalifica per la gara di Pisa, causa diffida.

Esposito 5,5 - Non si accende oggi, Marcolini lo nota e lo sostituisce subito prima che cominci la ripresa.

Dal 46' Giaccherini 6 - Si impegna tanto, al rientro dopo un lungo stop. La forma, però, non gli permette di incidere più di tanto.

Vignato 6,5 - Si era acceso, sul finale di primo tempo, ma Marcolini decide di cambiarlo alla ripresa quando stava offrendo comunque ottimi spunti.

Dal 59' Ceter 5 - Non si vede mai, se non per qualche sprint. Impatto quasi irrilevante per il colombiano.

Meggiorini 6 - Colpisce una traversa fortunosa, ma si sacrifica tantissimo in avanti.



Djordjevic 6,5 - Gli manca soltanto il gol: si impegna tantissimo, prende una traversa su una girata clamorosa e realizza, in off-side, una bellissima rovesciata.

Dall'80' Grubac sv -