Le pagelle del Chievo - Rigione protagonista a sorpresa, Vignato si sgonfia nel finale

Risultato finale: Virtus Entella-ChievoVerona 1-1

Semper 6 - Punito sull'unico reale pericolo imbastito dai liguri nel primo tempo. Imprendibile la sventola di Mazzitelli: lui può soltanto osservare, inerme, il pallone infilarsi sotto al sette.

Dickmann 5 - Rischia l'ammonizione in almeno tre occasioni: incomprensibile come Marini riesca a graziarlo sistematicamente. Lui ringrazia e resta in campo fino al novantesimo. Tiene come può in copertura, davanti lo si vede di rado.

Rigione 6,5 - Soccombe nel duello in velocità con Rodríguez - non propriamente una scheggia - da cui ha origine la rete del vantaggio a firma Mazzitelli. Poco reattivo nell'occasione, anche perché l'attaccante ha modo di eluderlo una seconda volta prima di imbeccare il compagno. Riesce tuttavia a redimersi con la rete dell'uno a uno, un mix opportunismo e fortuna che regala un punto al Chievo.

Leverbe 6,5 - Alterna senso dell'anticipo e rammendi di mestiere che trasmettono sicurezza al reparto. Strattonato da De Col nell'area biancoceleste nella ripresa, ma Marini non se ne ravvede.

Renzetti 5,5 - Piuttosto abbottonato sull'out mancino, anche se di tanto in tanto è costretto a concedere qualcosa a De Col. Che non ripaga con la stessa moneta: una prudenza che, alla lunga, diventa quasi deleteria.

Garritano 6 - Qualche lampo qua e là, anche se non riesce a riempire la sua partita con una presenza costante nella doppia fase. Si prende qualche pausa, pur senza sfigurare. (Dal 75' Di Noia 6 - Impegna Borra dalla distanza, poi si fa ammonire per un tackle ruvido su De Luca).

Obi 6 - Un primo tempo spigliato, tra le note più liete nello sviluppo spesso arzigogolato dei clivensi. Una torsione che per poco non vale l'uno a uno e una bella girata spalle alla porta le cartoline della sua serata. Poi avverte una fitta, ed è costretto ad uscire. (Dal 44' Segre 6,5 - Punge soprattutto in inserimento: mossa azzeccata di Aglietti).

Esposito 6 - Cerca al solito di mettere un po' di pepe con il suo calcio su piazzato. Nel primo tempo trova una conclusione poco fortunata, poco più tardi scucchiaia con precisione per Obi, che non trova lo specchio per un soffio. Dà il via allo schema su punizione che propizia il gol di Rigione con il tocco corto per Giaccherini.

Vignato 6,5 - La sensazione tangibile è che lui più di chiunque altro possa innescare la miccia là davanti. Prova a togliere ogni riferimento alla difesa biancoceleste e nella ripresa sollecita Borra con una splendida volée di destro. Si eclissa un po' nei minuti finali. (Dall'86' Grubac s.v.).

Djordjevic 5 - Pur girovagando spesso e volentieri a vuoto nel corso del primo tempo, la sua sola presenza tiene in allarme i due centrali dell'Entella. Apparecchia bene con il tacco per Vignato, che non ne approfitta, allora prova a mettersi in proprio e trova l'opposizione di Borra. Spreca un gol già fatto poco dopo l'intervallo e abbandona il campo scuro in volto. (Dal 75' Ceter 6 - Prova a suonare la carica, anche se il suo ingresso non sposta granché).

Giaccherini 6,5 - Il canovaccio della gara lascia poco spazio al suo estro, ma quando ne ha l'occasione sa essere decisivo: con un lob preciso serve una palla-laser sul secondo palo a Rigione, che in spaccata firma il pareggio.