Le pagelle del Chievo - Rodriguez decisivo. Giaccherini, che ingresso

Risultato finale: Chievo-Crotone 2-1

Semper 6 - Non ha colpe sul gol. Deve dare più sicurezza, specialmente quando gioca con i piedi.

Leverbe 6.5 - Conferma la sua crescita. Bene anche in impostazione.

Cesar 6.5 - Conferma la sua solidità giocando con grande esperienza.

Vaisanen 6 - Sbaglia poco o nulla. Preciso e concreto.

Dickmann 6.5 - Un paio di discese interessanti sulla destra. Cross sempre pericolosi.

Esposito 5 - Oggi un po' in debito d'ossigeno. Ingenuo nel perdere palla e concedere il rigore a Simy.

Segre 6 - Buone geometrie e oggi pericoloso anche in fase conclusiva. Due tiri al volo usciti di poco a lato.

Bertagnoli 5.5 - Un po' in ombra. Benino in interdizione, non trova mai la posizione negli inserimenti offensivi. (dal 70' Giaccherini 6.5 - Entra, si procura un rigore e lo realizza. Un lusso per la Serie B.)

Brivio 6 - Esterno tutta fascia. Meglio in fase difensiva che offensiva.

Rodriguez 6.5 - Torna al gol dopo oltre un anno e mezzo trovando la marcatura che vale tre punti fondamentali. (dall'84' Ceter s.v.).

Meggiorini 6.5 - Cuore e qualità. Suo l'assist per Rodriguez. Diverse azioni interessanti partono dai suoi piedi.