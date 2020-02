Le pagelle del Chievo - Segre box to box, Giaccherini in ombra

Le pagelle della formazione gialloblù, che ha perso per 1-0 in casa contro il Livorno.

Semper 6,5 – Prodigioso su Ferrari nel primo tempo. Tra i migliori in maglia gialloblù.

Frey 6 – Pensa prevalentemente alla fase difensiva, salendo solo in qualche circostanza.

Leverbe 6 – Attento in area di rigore. Non preciso nell’impostazione della manovra come in altre gare.

Cesar 6 – Buona prova da parte del roccioso centrale sloveno, che vince diversi duelli aerei con gli attaccanti avversari.

Renzetti 6 – Tra i più ispirati nel primo tempo. Meno coinvolto nel corso della ripresa.

Segre 6,5 – Inesauribile. Aiuta molto in fase di non possesso, per poi gettarsi velocemente in avanti per servire i compagni o provare a concludere.

Obi 5,5 – Inizio determinato di partita per l’ex Torino. Cala alla distanza, stretto nella morsa dei centrocampisti amaranto. (Dal 61’ Vignato 6 – I suoi guizzi danno maggiore pericolosità all’attacco del Chievo).

Garritano s.v. – Deve abbandonare il campo dopo pochi minuti per un infortunio muscolare. (Dal 4’ Esposito 5,5 – Il suo ingresso in campo non migliora troppo la qualità e la sostanza della mediana clivense).

Giaccherini 5,5 – Tocca pochi palloni rispetto ai suoi standard. Nella ripresa si sposta sulla destra, ma i risultati non migliorano. (Dal 77’ Morsay s.v.).

Meggiorini 6 – Ha una grande palla gol nel primo tempo, ma Plizzari lo stoppa con un ottimo intervento. Per il resto è la solita lotta con la difesa avversaria.

Djordjevic 5,5 – Sfiora il vantaggio poco prima del gol di Ferrari. Difficilmente esce vincitore dai confronti con i difensori amaranto.