Le pagelle del Chievo - Segre illude, centrali in difficoltà

Queste le valutazioni date al Chievo, che ha perso per 1-3 in casa con lo Spezia.

Semper 6 – Ad inizio ripresa si supera sulla conclusione da fuori area di Mora. Ha poche responsabilità sui tre gol dei liguri.

Dickmann 6 – Contiene in più circostanze Gyasi, partecipando con meno continuità alla fase offensiva per quelli che sono i suoi standard.

Rigione 5 – Dopo un primo tempo ordinato, va in grossa difficoltà nella ripresa quando lo Spezia confeziona la rimonta.

Leverbe 5 – Gara dai due volti come per il compagno di reparto. Nella ripresa sbaglia anche qualche passaggio importante per far ripartire l’azione.

Renzetti 6 – Buona intraprendenza sulla corsia di sinistra. Dai suoi piedi arrivano diversi cross invitanti per gli attaccanti gialloblù.

Segre 6,5 – Dopo un primo tempo di sostanza, sblocca il match con uno dei suoi puntuali inserimenti in area. In occasione del rigore, Mora cade in area nel momento in cui entra in contatto con lui.

Obi 5,5 – Non sempre funge da schermo davanti alla difesa come dovrebbe, sia in fase d’interdizione che quando deve impostare. (Dal 78’ Grubac s.v.)

Garritano 6 – Frequenti le sue incursioni sul settore sinistro dell’attacco. Meno positiva la sua prova dal punto di vista difensivo. (Dall’86’ Morsay s.v.)

Ceter 5,5 – Lotta come un leone con i difensori avversari ma, in più di un’occasione, non arriva davanti alla porta con la necessaria lucidità. (Dal 73’ Esposito 6 – Tenta qualche giocata nel finale, a risultato già compromesso)

Djordjevic 5,5 – Sia nel primo tempo che nei secondi quarantacinque minuti ha qualche occasione per segnare, ma non riesce a trafiggere Scuffet.

Vignato 6,5 – Inizia la gara in modo timido, per poi accendersi in tutto il suo splendore. Suo l’assist che consente a Segre di firmare l’1-0. (Dal 78’ Giaccherini 6 – Sfiora il gol che potrebbe riaprire la gara, ma non inquadra la porta)