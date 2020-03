Le pagelle del Chievo - Semper reattivo, Vignato ispirato

Queste le valutazioni date al Chievo, che ha pareggiato per 1-1 sul campo dell'Ascoli.

Semper 7 – Il portiere croato recita la parte del leone nella sfida del “Del Duca”. Nel primo tempo si oppone al bolide da fuori area di Petrucci, mentre nella ripresa risponde alla grande al tentativo di Trotta. Non può nulla sul tap-in di Ninkovic che vale l’1-1.

Dickmann 6,5 – Ritorno in grande stile per il terzino destro, a cui recentemente era stato preferito Frey. Imperversa sulla fascia destra creando diversi pericoli agli avversari, non dimenticandosi della fase difensiva.

Leverbe 6 – Prestazione sufficiente per il centrale difensivo, che talvolta prova ad impostare l’azione mentre in altre circostanze spazza via senza badare troppo all’estetica.

Cesar 6 – Il roccioso difensore sloveno guida la difesa con autorità. Ha decisamente più lavoro da sbrigare nella seconda parte del match.

Renzetti 6 – L’ex Cremonese alterna momenti di spinta ad altri in cui protegge maggiormente l’area clivense. Sua la respinta sulla quale si avventa Ninkovic per firmare il pareggio.

Segre 6,5 – Inesauribile. Il centrocampista cresciuto nel Torino non fa mai mancare la sua presenza nella zona nevralgica del campo. Soprattutto nella ripresa, quando arriva un calo generale della squadra veronese.

Obi 6 – Privato dei compiti di regia, si occupa maggiormente di recuperare il pallone e talvolta si fa vedere in avanti. In calo nella ripresa. (Dal 65’ Di Noia 6 – Dà maggiore freschezza alla mediana clivense in vista dell’infuocato finale di gara).

Esposito 6 – Fioretto e sciabola alternati con grande maestria dall’ex Spal, che sfrutta al meglio la chance concessa da Aglietti dal primo minuto. (Dall’87’ Zuelli s.v.).

Vignato 7 – Il talento classe 2000 torna titolare e, magicamente, il Chievo ne risente positivamente a livello offensivo. Frequenti le sue iniziative sul settore destro dell’attacco, come quella che porta al vantaggio di Djordjevic.

Djordjevic 6,5 – Rispetto ad altre partite viene fornito con maggiore continuità. Nel primo tempo prima sfiora il gol e poi porta in vantaggio i veneti su suggerimento di Vignato. (Dal 72’ Meggiorini 6 – Ha una palla gol nel finale, spedita fuori sugli sviluppi di un corner).

Giaccherini 6,5 – Gara di grande disponibilità per l’ex Juve e Napoli. Nel primo tempo bombarda l’area avversaria insieme ai compagni di reparto, mentre nella ripresa è più coinvolto in fase difensiva.