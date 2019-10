Le pagelle del Chievo - super Esposito, male Cesar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 5,5 - Alle volte un po' troppo indeciso, soprattutto in uscita e coi piedi. Tra i pali, però, è già una sicurezza.

Dickmann 6 - Quando strappa è devastante, quando difende desta qualche preoccupazione soprattutto quando va sugli esterni offensivi cosentini.

Cesar 5 - Fisico, a volte troppo. Prende un giallo sacrosanto e soffre molto gli attaccanti avversari.

Vaisanen 6,5 - Salva più situazioni, mostrando grande maturità.

Cotali 6,5 - Giovane, con guizzi da veterano. Si propone e copre bene prima dell'uscita dal campo.

Dal 77' Frey sv

Garritano 5,5 - Cosentino, l'anno scorso in rossoblu. Soffre l'impegno e mostra un quarto del suo repertorio quest'oggi.

Dall'81 Bertagnoli sv



Obi 6,5 - Gara solida fisicamente, va anche vicino al gol. Prende le redini della mediana gialloblu.

Esposito 7 - Trova il vantaggio parziale con una gran punizione, e si dimostra abile in ogni fondamentale. Cala, come tutta la squadra, nel secondo tempo.

Pucciarelli 5 - Gara impalpabile: gioca al posto dell'infortunato Vignato e non si fa vedere praticamente mai.

Dal 46' Segre 6 - Si propone e corre tanto, ma non è la giornata giusta per i suoi e lui ne patisce le conseguenze.

Meggiorini 6 - Lotta e fa a sportellate, ma non è mai pericoloso davanti a Perina. La generosità, però, non manca.

Rodriguez 6 - Ha un paio di buone occasioni, ma non le sfrutta. Ben contenuto dalla difesa del Cosenza in diverse situazioni.