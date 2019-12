Le pagelle del Chievo Verona - Sbaglia Nardi, deludono le punte

Risultato finale: Chievo Verona-Benevento 1-2

Nardi 5: sbaglia completamente il tempo d’uscita su Tuia, che lo anticipa e fa 2-1. Viene preferito a Semper, una scelta non azzeccata.

Dickmann 6: è l’ultimo a mollare, tant’è che è sua la conclusione al 95’ a caccia del pareggio. Non sfigura, tra fase difensiva e offensiva.

Vaisanen 6: sbaglia poco, la cosa più importante per un difensore centrale.

Rigione 6: si innervosisce nel finale, con qualche colpo proibito scambiato con l’ex Hetemaj. Prima, non aveva sfigurato.

Cotali 5.5: spinge fino alla fine, ma dalle sue parti Maggio è troppo libero in occasione del pareggio sannita.

Segre 5: qualche passo indietro rispetto alle ultime uscite: poco dinamismo e nessun inserimento senza palla (dal 57’ Giaccherini 5.5: doveva dare la scossa, l’unico tentativo pericoloso è allo scoccare del 90esimo).

Di Noia 6: alza bandiera bianca per un problema alla caviglia dopo una partita dignitosa (dal 69’ Esposito 6: dà maggiore freschezza e vivacità alla manovra dei clivensi).

Garritano 6.5: bello lo spunto dal quale nasce l’1-0, ottimo il dribbling con cui fa fuori Maggio. Avrebbe sui piedi il pallone del pareggio, viene fermato da un bell’intervento di Montipò.

Vignato 6: un grande avvio, bello anche il gol che sblocca la partita: un destro al volo per far sognare il Chievo. Poi, un po’ come tutta la squadra, va pian piano spegnendosi.

Djordjevic 5: ha un’occasione enorme in apertura, ma viene chiuso da Hetemaj. Non riceve tanti palloni giocabili, lui fa ben poco per farsi vedere (dal 77’ Pucciarelli sv).

Meggiorini 5.5: il capitano del Chievo corre e lotta come è solito fare, non riesce però a rendersi mai pericoloso.