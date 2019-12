Le pagelle del Chievo - Vignato in grande spolvero, Djordjevic spento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nardi 6 - Poco impegnato, l'estremo difensore gialloblu viene chiamato in causa col contagocce ma si fa sempre trovare pronto.

Dickmann 6.5 - Buona prestazione per il terzino destro, al centro di ogni azione del Chievo: molto positivi i suoi spunti sulla corsia di destra.

Väisänen 6 - Qualche ingenuità di troppo in avvio, ma il finlandese di proprietà della Spal sale di livello col passare dei minuti, fino a procurarsi una palla gol al 33'. Nella ripresa è protagonista di un contatto dubbio con Galano, non sanzionato dall'arbitro.

Cesar 6 - Prestazione sufficiente per il centrale gialloblu, bravo a contenere il più delle volte i tentativi d'intrusione per vie centrali da parte degli attaccanti del Pescara.

Frey 6.5 - Abile a leggere le iniziative degli avversari, sulla fascia sinistra incontra qualche difficoltà nei duelli con Machin ma reagisce nel modo migliore.

Segre 6 - Inventa per i compagni e, quando impossibilitato a farlo, prova l'iniziativa personale: il centrale tocca una quantità infinita di palloni, pur senza riuscire a pungere la retroguardia abruzzese.

Di Noia 5.5 - Ammonito dopo appena cinque minuti, si trascina un pesante cartellino giallo per oltre un'ora. Al 69' è costretto a uscire per un problema muscolare: sempre troppo sfortunato l'ex Carpi. (Dal 69' Esposito 5.5 - Recupero compreso, ha a disposizione quasi trenta minuti per farsi vedere, ma non riesce ad entrare in partita)

Garritano 6.5 - Il suo movimento senza palla crea più di qualche problema al Pescara. Viene servito poco dai compagni di squadra, che preferiscono giocare sul versante opposto.

Vignato 7 - Attacca e difende, alternando le due fasi in maniera impeccabile. Pur giovanissimo, in campo sembra un giocatore navigato. Potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia del Chievo, visto il Bologna all'orizzonte: è già pronto per il salto di categoria.

Pucciarelli 5 - Perde tantissimi contrasti con i difensori avversari, uscendo anzitempo dal campo con zero tiri in porta. (Dal 59' Giaccherini 5.5 - Non riesce ad esprimersi a dovere. Sbaglia tantissimi passaggi, alcuni dei quali piuttosto semplici)

Djordjevic 5 - Anche il serbo, come il compagno di reparto, viene chiuso da Drudi e Scognamiglio per tutta la sua permanenza sul terreno di gioco. (Dall'87' Rodriguez s.v.)