Le pagelle del ChievoVerona - Vignato predestinato, eterno Meggiorini

Chievoverona-Ascoli 2-0

Semper 6,5- Non viene particolarmente impegnato, ma si fa trovare pronto sia su Rossetti, sia su Ninkovic. Sta crescendo tantissimo.

Dickmann 6- Tiene la posizione con disinvoltura e non commette sbavature.

Vaisanen 6- Intesa ottima con il compagno di reparto, sempre attento su Rossetti.

Cesar 6- Scamacca è cliente scomodo, lo argina tenendolo ben lontano dalla propria area di rigore.

Brivio 6- Non spinge tantissimo e ingaggia un bel duello con Laverone che lo vede uscire vittorioso. Prima del raddoppio salva il risultato con un grande intervento di testa.

Esposito 5,5- Fa arrabbiare Marcolini quando calcia in curva una punizione senza applicare lo schema provato in allenamento. Egoista in un paio di circostanze, solo per questo mezzo voto in meno.

Obi 6- Non la sua miglior partita, ma tanto lavoro oscuro al servizio della squadra. (Dal 12’st Garritano 6- Ci mette un po' ad entrare nel vivo del gioco, cerca il gol senza fortuna).

Segre 6,5- Se a volte perde il tempo della giocata è solo perchè deve correre per quattro. Imprevedibile palla al piede.

Vignato 7,5 - Il gol è soltanto un riconoscimento minimo per un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita e che si muove in campo con la personalità del veterano. Predestinato.

Meggiorini 7,5- Da un lato il giovane che emerge, dall'altro l'esperto che non tradisce. La sblocca e sfiora il raddoppio più volte, delizioso un assist per Rodriguez. (Dal 35'st Rovaglia 6- voto di incoraggiamento per l'esordio, ma anche meritato per l'approccio. E nel finale prova addirittura a timbrare il cartellino).

Rodriguez 7- Ripaga la fiducia dell'allenatore con una prova tatticamente ottima, di grande sacrificio ma anche di buona qualità. Avrebbe meritato il gol. (Dal 45'st Bertagnoli sv).