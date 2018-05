Le pagelle del Cittadella – Chiaretti inventa, gran gol di Bartolomei

Risultato finale: Avellino-Cittadella 0-2.

© foto di Federico Gaetano

Paleari 6.5 - Un paio di ottimi interventi, ogni volta che il pallone spiove dalle sue parti non si fa mai sorprendere.

Pezzi 5.5 - Molina lo tiene sempre basso, non riesce mai a contrastarlo. E si vede poco anche in fase offensiva.

Scaglia 6 - Gestisce molto bene i tanti cross che arrivano, salvo qualche sbavatura non rischia moltissimo.

Adorni 6 - Come il compagno di reparto gestisce le giocate di Castaldo. Qualche difficoltà su Morosini, ma se la cava benissimo.

Pelagatti 5.5 - Vajushi lo fa impazzire nel primo tempo, poi l’esterno del Cittadella prende le misure. Ma la prova resta insufficiente. (Dal 73' Salvi 6 - Entra bene in campo, fa la giusta densità in quella zona di campo).

Settembrini 6 - Sbaglia qualche occasione di troppo, ma si sacrifica molto e aiuta la squadra in entrambe le fasi.

Pasa 6 - Con le buone e con le cattive porta a casa una buonissima prestazione. Qualche fallo di troppo, ma anche questo aiuta il Cittadella a raggiungere la sua undicesima vittoria in trasferta.

Bartolomei 8 - Quando trova lo spazio è il primo che ci prova dalla distanza. Dopo due tentativi infruttuosi, si inventa un gol pazzesco che sblocca il match. (Dall'86' Iori s.v.).

Chiaretti 7.5 - Nel primo tempo va un po’ a fasi alterne, poi alza il ritmo e diventa decisivo. Segna il gol che chiude la sfida.

Strizzolo 6 - Qualche buon tentativo, tiene palla e fa salire molto bene la squadra. Non esagera mai, gioca sempre con tranquillità e sicurezza.

Arrighini 5.5 - Manca in zona gol, non si vede molto. In questo campionato ha espresso sicuramente un gioco più brillante. (Dal 77' Kouamé 6.5 - Per lui è una stagione d’oro e si vede appena entra in campo. La sua velocità spacca in due la partita).