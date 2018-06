Le pagelle del Cittadella - Alfonso determinante, ma l'attacco non brilla

Baroni: "Politano da big. Napoli, Ancelotti un beneficio per tutti"

Amichevoli internazionali, solo 1-1 per la Francia con gli Stati Uniti

Sconcerti: "Diritti tv? Crudeltà inutile. Conte non è da Real"

Oggi in TV, i playoff di B: Palermo-Venezia e Frosinone-Cittadella

Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Perrotta: "Roma da Scudetto. Buffon in azzurro"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Francia, sei punti di sutura per Giroud ferito al sopracciglio

Austria-Brasile, le formazioni ufficiali: Neymar in panchina, c'è Alisson

Guardiola esalta Messi: "Non nascerà più un giocatore come lui"

Mondiali: Egitto, in 2000 per partenza

Parma, il messaggio di auguri del club per il compleanno di Ancelotti

Dalla Ternana alla C spagnola: Pochesci valuta il Rayo Majadahonda

Strizzolo 5,5 - Arriva in ritardo sulla palla gol più nitida del Cittadella nel primo tempo. La difesa del Frosinone gli concede poco spazio, spesso viene anticipato. Dal 54' Kouamé 6,5 - Non comincia benissimo, ma poi trova la rete che riapre il discorso qualificazione con un bel destro dall'interno dell'area.

Vido 5,5 - Poco preciso oggi. Gara non facile, ma a parte qualche guizzo estemporaneo oggi non si vede tantissimo là davanti.

Lora 6 - Ha più attitudini difensive, ma fino alla sua uscita dal campo è lui l'uomo che costringe Vigorito all'intervento più difficile della partita. Dal 59' Chiaretti 6 - E' intelligente nel posizionarsi fuori area in occasione della rete dell'1-1, propiziata proprio da un suo tiro da fuori.

Iori 5,5 - Di solito è fondamentale, oggi più in confusione. Commette tanti falli, stasera non trova le giuste misure.

Benedetti 6,5 - Le sue cavalcate sulla fascia sinistra sono una costante di questa partita. Tanti ottimi cross, in fase offensiva è fondamentale la sua spinta.

Varnier 5,5 - Piedi buoni per un difensore, gioca con personalità. Commette qualche fallo di troppo e alla fine viene espulso per doppio giallo, sancendo due minuti prima del tempo di fatto la fine della partita.

Alfonso 6,5 - Tre interventi nel primo tempo, un paio determinanti. Anche nella ripresa non si risparmia e non sbaglia nulla, neanche sulla rete di Gori. Tra i migliori del Cittadella c'è lui.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy