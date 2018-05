Le pagelle del Cittadella - Alfonso si supera, bene Schenetti

Risultato finale: Cittadella-Brescia 2-2.

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Alfonso 7 - Può fare pochissimo sui due gol, si inventa un paio di parate fantascientifiche. Gran prova soprattutto sui palloni alti.

Salvi 6 - Spinge con costanza, soprattutto nella ripresa. Riesce a gestire senza difficoltà entrambe le fasi.

Scaglia 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, esce anzitempo per via di un infortunio al ginocchio. (Dal 23’ Adorni 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, soprattutto sul primo gol).

Varnier 6 - Bene sui palloni alti, interviene in un paio di occasioni in anticipo per fermare Torregrossa. Nel finale prova a dare una mano in attacco.

Benedetti 6 - Dalle sue parti spingono molto, ma riesce a gestire le folate offensive del Brescia, soprattutto nel primo tempo. Quando trova spazio prova anche il tiro in porta.

Settembrini 6 - Si sacrifica moltissimo e si inserisce con costanza e continuità. Non si ferma praticamente mai.

Iori 5.5 - Gestisce molti palloni, ma spesso forza la giocata e sbaglia. Non riesce ad imporsi nella zona di competenza.

Lora 5.5 - Non brilla moltissimo, compie anche qualche sbavatura di troppo. Manca soprattutto in inserimento. (Dal 55’ Bartolomei 7 - Entra e segna, si vede che è in un periodo d'oro. I suoi inserimenti sono decisivi).

Schenetti 7 - Ha una buona occasione e non la sfrutta, ma poi si fa perdonare con il gol. Da quel momento in poi si trasforma e non sbaglia nulla.

Vido 6 - Si muove molto bene nel secondo tempo, riscattando una prima frazione deludente. E in un paio di occasioni sfiora il gol.

Kouamé 6.5 - Un moto costante, non si ferma mai. Il suo sacrificio e il suo modo di giocare sono decisivi per questa squadra. (Dal 69’ Strizzolo 5.5 - Non incide come il compagno di reparto, si vede poco).