Le pagelle del Cittadella - Ancora Bartolomei, male Chiaretti

Risultato finale: Cittadella-Pro Vercelli 2-0.

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Paleari 6 - Spettatore non pagante, non viene mai chiamato in causa. Bene nelle uscite, non corre mai pericoli.

Salvi 6.5 - Spinge moltissimo e non molla praticamente mai. In un paio di occasioni è anche pericoloso in fase offensiva.

Pelagatti 6 - Molto bene sui palloni alti, gestisce le giocate della Pro Vercelli e legge molto bene le verticalizzazioni.

Varnier 6 - Come il compagno di reparto non ha moltissimo lavoro da svolgere, si limita a bloccare le verticalizzazioni su Morra.

Benedetti 5.5 - Nel primo tempo soffre troppo le giocate della Pro Vercelli. Nella ripresa è più attento, ma la prestazione rimane insufficiente. (Dall’87’ Pezzi s.v.).

Bartolomei 7 - Sta vivendo un momento di forma davvero incredibile, segna ancora e le sue parabole sui calci piazzati sono sempre insidiose.

Pasa 6.5 - Soffre nella prima parte di gioco, poi alza il proprio baricentro e la partita cambia. E i compagni lo cercano sempre.

Lora 5.5 - Dalle sue parti passano con troppa facilità. Nella ripresa alza il ritmo e prova qualche inserimento in più. (Dal 77’ Maniero 6 - Entra bene in campo, dà il suo contributo e fa densità).

Chiaretti 5.5 - Delude molto, soprattutto in fase offensiva. Non si vede il suo talento, sbaglia qualcosa di troppo.

Kouamé 7 - Ormai è una pedina fondamentale, regge da solo l’attacco e segna il gol che sblocca il match.(Dall’81’ Fasolo s.v.).

Arrighini 5.5 - Non ha moltissime occasioni, sbaglia troppo soprattutto quando deve sponda. Si vede poco, non calcia quasi mai in porta.