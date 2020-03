Le pagelle del Cittadella - Bene Vita e Luppi, a Cosenza trasferta tranquilla

Paleari 6 - Nel primo tempo salva il risultato, con una grande parata, sulla conclusione mancina di Carretta. Non può nulla, invece, sul gol di Asencio.

Mora 6.5 - Aggredisce ripetutamente sulla corsia di destra riuscendo spesso ad arrivare fino alla linea di fondo. Protagonista di una chance da rete dopo appena 58 secondi.

Pavan 6.5 - Adattato a difensore centrale per via delle numerose assenze, non si fa cogliere impreparato: da centrocampista puro, contribuisce ad alzare il baricentro dell'intera squadra.

Frare 6.5 - Ad inizio ripresa va vicino alla gioia personale sulla sponda di Luppi. Non ha alcun problema a gestire gli sterili attacchi del Cosenza.

Benedetti 6 - Cerca molto le verticalizzazioni per Stanco e Diaw, offrendo agli attaccanti diversi palloni giocabili. Poco in luce, però, sulla corsia mancina.

Vita 7 - Schierato un po' a sorpresa dal primo minuto, risponde presente. Gioca una partita molto solida, trovando anche la rete dello 0-2 che, di fatto, ha chiuso i conti. (Dall'84' Iori s.v.)

Branca 6.5 - A centrocampo è una sicurezza e lo dimostra anche in questa trasferta in terra calabrese. Abile nel pressing, smista molto bene ogni pallone per i compagni.

Proia 6.5 - Molto bravo a crederci sempre, anche nelle situazioni più complicate: al 75' si avventa su un pallone che sembrava ormai destinato a terminare oltre la linea di fondo e riesce a servire un assist per il tap-in di Vita. (Dal 79' Bussaglia s.v.)

Luppi 7 - Fa un ottimo lavoro sulla trequarti, rendendosi protagonista in occasione dell'iniziale vantaggio targato Stanco: mantiene costantemente alto il proprio raggio d'azione, creando più di un problema alla retroguardia gialloblu.

Stanco 6.5 - Viene schierato da Venturato al posto di Rosafio e "ringrazia" il mister con la rete che sblocca la sfida: lascia sul posto Broh, si sposta la sfera sul sinistro e spiazza Perina. A causa dell'enorme sforzo, chiude anzitempo la serata con qualche acciacco fisico. (Dal 79' Panico s.v.)

Djily Diaw 6 - Non è proprio la miglior serata per il "bomber" granata che, dopo un primo tempo da spettatore, si accende nella seconda frazione. E' da un suo splendido colpo di tacco che nasce l'azione dello 0-2.