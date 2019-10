Le pagelle del Cittadella - Benedetti incontenibile, Proia gol e rosso

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Paleari 6,5 - Certezza, il miglior portiere del campionato. Sempre presente quando chiamato in causa.

Mora 6 - Spicca poco rispetto a Benedetti, ma fa il suo soprattutto in fase di copertura su Porcino.

Adorni 6 - Gara tranquilla, si fa rispettare e non patisce praticamente mai le imbeccate avversarie se non su qualche fiammata di Braken.

Camigliano 6,5 - Rinato in granata: l'ex Udinese e Brescia è davvero un altro giocatore sotto la gestione Venturato. Calma, tranquillità e una gran prestanza fisica.

Benedetti 6,5 - Servirebbe il motorino per fermarlo: velocità, dribbling e un gran sinistro per mettere tanti palloni in mezzo. Ogni cross è un pericolo per gli avversari.

Branca 6 - Gran lavoro in fatto di inserimento e sovrapposizione, mette anche qualche ottimo cross. Esce quando ha già dato il più.

Dal 72' Proia 7 - Meriterebbe il 7,5, peccato che la sua partita sia durata soltanto 8 minuti: tanto gli basta, però, per farsi ammonire, segnare e farsi dare il secondo giallo esultando senza maglia. Sana e genuina ingenuità che non costa però nulla ai suoi alla fine del match.

Pavan 6 - Perno centrale quest'oggi, prova a non far rimpiangere Iori ma manca un po' in termini d'esperienza.

D'Urso 5,5 - Si alterna sulla trequarti con Vita, ma non riesce a dare incisività in fase di rifinitura.

Dal 69' Panico 6,5 - Corre, rifinisce e conclude: insomma, si muove da fantasista favorendo le folate finali dei suoi.

Vita 6 - Fa vedere tutta la sua qualità, seppur a sprazzi: patisce però la stanchezza generale dettata dal secondo impegno in pochi giorni.

Celar 6,5 - Generoso: combatte e fa vedere tutte le sue qualità, pur peccando alle volte di ingenuità. Prestazione comunque più che sufficiente.

Dal 76' Rosafio sv

Luppi 6 - Fa un po' meno rispetto ad altre apparizioni, sbagliando alle volte con scelte un po' troppo complicate ma risultando decisivo con il suo lavoro sporco.