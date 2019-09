Le pagelle del Cittadella- bravo Perticone, Diaw già da record

Juve Stabia-Cittadella 0-1

© foto di Federico Gaetano

Paleari 6,5- Pronti, via e devia in corner una conclusione pericolosa di Bifulco. Importante riflesso di piede nel finale su Elia.

Mora 5,5- Becca un giallo nel finale per un brutto intervento su Germoni, non era la prima volta che un esterno stabiese lo salta nell'uno contro uno

Benedetti 6- Inizio assai difficoltoso, logica conseguenza l'ammonizione per un fallo a metà campo con annesse proteste. Cresce progressivamente e sforna un paio di cross interessanti non sfruttati a dovere dagli attaccanti.

Perticone 7- Giganteggia al centro della retroguardia, se fisicamente al top può essere un valore aggiunto per questa squadra.

Adorni 6,5- Qualche iniziale difficoltà anche nei disimpegni, di testa invece è sempre preciso. Conquista un'ampia sufficienza per un salvataggio d'istinto nel finale.

Iori 5,5- Manovra lenta e prevedibile degli ospiti, anche lui è particolarmente impreciso e si affida a quei lanci lunghi che al mister non piacciono. Anche lui sul taccuino dei cattivi

Branca 6- Non la sua miglior prestazione, ma in generale la sua squadra fa fatica ad esprimersi con qualità. Ha il merito di calarsi nel ritmo della gara usando più il bastone che la carota.

Bussaglia 6,5- Nel primo tempo è il più pericoloso, si affaccia dalle parti di Russo in almeno tre circostanze. Scompare nei primi 15 minuti della ripresa, ma quando si accende è sempre imprevedibile. (dal 36'st Rosafio sv).

De Marchi 6,5- Ha qualità e si vede, recupera un paio di palloni interessanti sulla trequarti avviando pericolose ripartenze. Ci prova anche dalla distanza senza la necessaria cattiveria. (dal 30'st Vrioni sv).

Luppi 6- Si impegna tanto, sale in cattedra specialmente dalla mezz'ora in poi creando scompiglio con qualche incursione interessante. Niente di particolare, per la verità. Ma agli attaccanti arrivano anche poche palle giocabili. (dal 29'st Proia 6- Capisce che è una partita da battaglia e fornisce il suo contributo tenendo alta la squadra fino al 90').

Diaw 7- quarto gol in sei partite, culmina nel migliore dei modi una settimana indimenticabile. Troest-Mezavilla gli lasciano spazio, lui prende la mira e non perdona consegnando a Venturato tre punti che sanno tanto di svolta.