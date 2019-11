Le pagelle del Cittadella - D'Urso MVP, Diaw torna al gol

© foto di Federico Gaetano

Paleari 7 - Sempre pronto, sempre presente e sempre sicuro. Altra grande prestazione del portiere granata.

Ghiringhelli 6,5 - Sicurissimo, spinge tanto e mette in difficoltà la retroguardia ospite. Spina nel fianco costante per il Perugia.



Adorni 6,5 - Gara solida del capitano di giornata, che copre bene su Iemmello e Falcinelli neautrallizzandoli alla grande.

Perticone 6,5 - Solita gara di esperienza per l'ex Salernitana e Livorno, abile a coprire nel primo tempo prima di alzare bandiera bianca all'intervallo per infortunio.

Dal 45' Frare 6 - Sostituisce con una prova sufficiente Perticone, non rischiando praticamente mai sulle rare folate del Grifo.

Benedetti 6,5 - Quando spinge è, a tratti, imprendibile: cross e conclusioni davvero pericolose, un motorino senza sosta.

Vita 6 - Prestazione solida dell'ex Cesena, abile a tener bene da mezzala e a coprire sui rari tentativi di sovrapposizione della mediana avversaria.

Pavan 6,5 - Sostituisce ottimamente Iori, dando ordine e geometria in una mediana davvero efficace quest'oggi.

Branca 6,5 - Si sovrappone alla grande, crossa e fa interdizione: lavoro a 360 gradi, tanto apprezzato dai compagni di reparto.



D'Urso 7,5 - Altra prestazione sontuosa del trequartista scuola Roma. Gol pazzesco, una traversa colpita ed una gara fantastica conclusa col fiatone per quanto dato quest'oggi.

Dal 69' Luppi sv

Rosafio 6 - Schierato in una posizione non sua, si impegna e conquista anche un paio di falli lavorando bene in fase di posizionamento

Dal 63' De Marchi 6,5 - Di rientro dopo l'incidente delle scorse settimane, fa del suo meglio per incidere con una buona prestazione.

Diaw 7 - Gran lavoro dell'attaccante ex Entella, che realizza un bellissimo gol in spaccata mettendo in ghiaccio la partita. Colpisce anche un palo ed è pericoloso in altre occasioni.