Le pagelle del Cittadella – Decide Iori, Schenetti sottotono

Risultato finale: Cittadella-Foggia 1-1.

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Paleari 6.5 - Può fare davvero poco sul gol messo a segno da Chiaretti. Durante il match compie un paio di parate decisive, bene anche in presa alta.

Cancellotti 6 - Non si vede molto in attacco, fa il suo in fase difensiva. Qualche sbavatura di troppo su Kragl, ma comunque regge bene la linea difensiva.

Camigliano 6 - Non ha molto lavoro da compiere, bene soprattutto quando legge le imbucate del Foggia. Per il resto del match ha davvero poco da fare.

Frare 6 - Bene come il compagno di reparto, non soffre quasi mai sulle giocate offensive del Foggia. Nel finale la difesa traballa un pochino, ma evita il gol.

Rizzo A. 6 - Non spinge moltissimo nel secondo tempo, anche perché la squadra si abbassa molto. Ma comunque dà quantità e qualità nella zona di competenza. Nel finale poteva evitare l'espulsione.

Settembrini 6.5 - Tanto dinamismo, come al solito. Recupera moltissimi palloni, riesce spesso a trovare lo spazio per inserirsi.

Iori 7 - Tiene in piedi la squadra con un gol da attaccante vero, la sua esperienza è vitale in mezzo al campo. Uno dei migliori, anche per via della mentalità messa in campo.

Siega 5.5 - Soffre quando Chiaretti accelera, spesso il numero 20 lo mette in difficoltà con le sue giocate offensive.

Schenetti 5.5 - Non un buon match, qualche giocata offensiva ma niente di più. Non trova mai la giocata giusta. (Dal 63' Branca 6 - Propositivo sin da subito, prova spesso la conclusione).

Strizzolo 5 - Si vede davvero poco in attacco. Non riesce quasi mai a creare pericoli, ma soprattutto non trova le giuste misure. (Dall'82' Finotto s.v.).

Panico 6 - Lotta e scalcia, cerca sempre la porta. Prima del gol di Iori prova una gran girata, ma Bizzarri lo mura. (Dall'82' Scappini s.v.).