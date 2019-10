Le pagelle del Cittadella - Diaw ci mette l'impegno, Vita sfiora il gol

Risultato finale: Pordenone-Cittadella 0-0.

Paleari 6 - Si complica la vita nel finale con una respinta corta sul tiro di Burrai che rischia di spianare la strada al vantaggio neroverde. Pochi gli interventi degni di nota in una partita avara di occasioni.

Ghiringhelli 6 - Attento in fase difensiva, prova in alcune circostanze ad innescare il contropiede. Sulla sua fascia agisce però l'esperto De Agostini che concede poco.

Adorni 6 - La difesa granata è piuttosto difficile da aggirare, e la sua reattività nella chiusura sulla triangolazione Gavazzi-Strizzolo salva il risultato in avvio di ripresa.

Camigliano 6 - Non disdegna qualche intervento più fisico per impedire agli attaccanti neroverdi di farsi strada in area.

Benedetti 6,5 - Prezioso nei calci piazzati, si fa sentire anche in fase di spinta, principalmente nel primo tempo.

Vita 6,5- E' tra i più propositivi nel primo tempo, ma nella ripresa rallenta un poco i ritmi. Va vicino al gol su uno schema da calcio d'angolo.

Iori 6 - Prova la conclusione da distanza siderale in chiusura di primo tempo, con l'intento di sbloccare una gara piuttosto statica, ma senza esito. Nel finale accusa un affaticamento. Dal 37' s.t.: Pavan n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Branca 5,5 - Poco ispirato, si affida anche lui ai tiri da lontano ma non è giornata. Dal 30' s.t.: D'Urso n.g. - Non cambia il passo del centrocampo del Cittadella.

Bussaglia 6,5 - Autore di uno dei tanti tiri da fuori che impensieriscono poco l'attento Di Gregorio, si occupa di servire palloni agli attaccanti che tuttavia vengono ben controllati dai difensori avversari.

Diaw 6,5 - Fatica a trovare gli spazi per far male al Pordenone, ma è autore dell'occasione più nitida della ripresa con un inserimento che viene fermato dall'eccellente uscita del portiere neroverde. Rimedia un'ammonizione ma non ne è condizionato.

Luppi 6 - Al pari del compagno di reparto trova sulla sua strada un Di Gregorio particolarmente reattivo in particolar modo nelle uscite. Poco pungente. Dal 21' s.t.: Rosafio 6 - Qualche spunto per favorire le incursioni di Diaw, ma poche occasioni per mettersi in evidenza.