Le pagelle del Cittadella - Diaw decisivo, bene anche Paleari

vedi letture

Risultato finale: Cittadella-Perugia 2.0

Paleari 6.5 - Un paio di parate decisive. Protagonista della vittoria.

Ventola 6 - Gioca un match ordinato. Difesa diligente, poche scorribande in avanti. (dal 66' Frare 6 - Ingresso in scioltezza e senza errori).

Camigliano 6.5 - Attento e preciso nelle chiusure. (dal 75' D'Urso s.v.)

Adorni 6 - Nel primo tempo sbaglia in uscita e regala un pallone al Perugia. Per sua fortuna Iemmello sbaglia a tu per tu con Paleari. Per il resto attento. Si procura anche il secondo rigore della serata.

Rizzo 6 - Alterna bene le due fasi sulla sinistra. Partita intelligente. (dall'86 Benedetti s.v.)

Vita 6.5 - Buon ritmo, ruba tanti palloni ed è sempre pronto a far ripartire l'azione.

Pavan 6 - Regia attenta e precisa. Tanto lavoro sporco.

Proia 6 - Anche lui recupera tanti palloni sulla pressione. Corre finché ha energie. (dal 75' Mora s.v. ).

Panico 6.5 - Tanti belle giocate tra le linee. Disturba, e bene, le uscite della squadra di Cosmi.

Diaw 6.5 - Due rigori e due gol. Il primo se lo procura anche, con una bella accelerazione su Rosi. Glaciale. (dal 66' Stanco 6 - Entra e partecipa alla festa).

De Marchi 6 - Un paio di occasioni buone non sfruttate, ma tanto impegno e abnegazione.