Le pagelle del Cittadella - Diaw domina, Luppi lancia segnali importanti

© foto di Federico Gaetano

Paleari 6 - Para di tutto e di più anche se bisogna dire che nel primo tempo I tentativi di Capello e compagni fanno solo il solletico. Nella ripresa è attento, ma non può nulla sul colpo di testa di Ceccaroni.

Ghiringhelli 6.5 - Spinge molto sulla fascia destra, soprattutto nella prima parte di gara. In difesa se la cava piuttosto bene, anche perché Ceccaroni spinge poco.

Frare 6 - Sostituisce alla grande Adorni. Bene in fase di copertura e marcatura, ma anche in quella d’impostazione.

Perticone 6 - Guida con personalità la retroguardia di Venturato, attento su Capello: lascia poco spazio alla qualità degli avversari.

Ventola 6 - Promosso anche lui, che gioca con coraggio e azzarda sempre il filtrante in profondità. In difesa ha un bel po’ da fare, ma se la cava bene.

Vita 6.5 - Si muove tantissimo, è l’uomo ovunque in mezzo al campo per il Cittadella: tanti inserimenti senza palla, dà imprevedibilità.

Pavan 6 - Pronti-via e prende un cartellino giallo che lo influenza un po’ nei contatti in mezzo al campo. Ordinaria amministrazione, ma poteva fare qualcosina in più.

Gargiulo 6 - Lotta su ogni pallone, dà grinta e fisicità a centrocampo. Poi Venturato lo toglie nel corso dell'intervallo, avendo tutto il centrocampo ammonito. (Dal 46’ Branca 6 - Dà esperienza e dinamismo a centrocampo per un secondo tempo in cui le intenzioni di Venturato erano quelle di controllare il risultato.)

D’Urso 7 - Offre sempre una soluzione ai due attaccanti, gioca da trequartista vero e segna anche un gol. Imprendibile per Fiordilino e Suciu, sposta gli equilibri. (Dal 65’ Rosafio 6 - Ha una buona occasione, che si costruisce da solo, per lasciare il segno ma non ci riesce.)

Luppi 6.5 - Esperienza e qualità, gran parte del merito per il gol dello 0-2 è suo. Nella ripresa cala un po’ e si divora due gol, ma la prestazione resta. Segnali importanti.

Diaw 7 - Domina fisicamente nei paraggi dell’area di rigore del Venezia, segna un gol e va vicino un paio di volte alla doppietta. Anche oggi determinante. (Dal 75’ Proia s.v.)