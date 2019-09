Le pagelle del Cittadella: Diaw man of the match, Celar rompe il ghiaccio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 7 - A larghi tratti spettatore non pagante, quando chiamato in causa si fa però trovare prontissimo dimostrando di essere uno dei portieri più forti del campionato. Riflessi pazzeschi sulle conclusioni ravvicinate del Trapani.

Ghiringhelli 6 - Parte benissimo, pungendo tantissimo sulla fascia destra. Sfortunato quando, a metà del primo tempo, alza bandiera bianca.

Dal 23' Mora: 6,5 - Sostituisce bene il compagno di reparto, riuscendo a contenere ai limiti del possibile le avanzate del Trapani facendosi vedere un po' meno di Ghiringhelli davanti.

Frare 6,5 - Bravo, al pari del compagno di reparto, a contenere le avanzate dell'attacco del Trapani che spesso e volentieri tenta di mettere la sfida sul piano fisico.

Adorni 6 - Contiene bene le avanzate del Trapani, tenendo alto il fortino Cittadella in questo 2-0 vitale per i padroni di casa.

Benedetti 6,5 - Gran prestazione sia difensivamente che offensivamente parlando, con tanta personalità che lo elegge a pericolo continuo per il Trapani.

Bussaglia 6 - Propositivo, bravo in avanti con Dini che gli nega il gol in apertura di primo tempo. Esce a metà del secondo tempo dopo aver dato tanto.

Dal 69' Proia 5,5 - entra e becca una traversa e una ammonizione. Non benissimo, insomma.

Iori 5 - Ha sulla coscienza il rigore sbagliato sull'1-0 parziale, con Diaw che toglierà successivamente le castagne dal fuoco raddoppiando per il Cittadella.

Branca 6 - Né infamia né lode, ordinato e fa il suo con gran consapevolezza. Imbecca bene in avanti e copre sulle offensive del Trapani.

Luppi 6,5 Tanto lavoro molto sporco, con l'ex Modena che si sbatte ovunque e prova a portar via avversari ai due compagni in avanti. Quando strappa, però, crea non pochi problemi. Suo l'assist per il gol di Celar.

Diaw 7 - MVP. Combatte, anche troppo, prendendo una ammonizione su un contrasto da arancione con Dini. Nel secondo tempo, però, decide la gara con il gol del 2-0.

Celar 7 - Sempre pericoloso, riesce ad aprire le marcature con un gran colpo di testa. L'ex Roma si candida ad essere una delle sorprese di questo Cittadella.

Dal 79' De Marchi SV