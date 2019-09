Le pagelle del Cittadella - Diaw protagonista, bene Benedetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 5.5 - Un paio di uscite pericolose, una letale sulla quale Machin firma il gol dell'1-1.

Ghiringhelli 6 - Corre tanto nel primo tempo, nella ripresa si dedica pienamente alla fase difensiva.

Adorni 6 - Gestisce il pallone, bravo ad impostare il gioco anche da dietro.

Camigliano 6 - Non si risparmia mai, anche nell'andare a chiudere in anticipo sugli avversari. (Dal 57' Perticone - Entra in campo e contribuisce a tenere vivo il gioco).

Benedetti 7 - Uno dei migliori in campo, tanti cross interessanti e sempre pronto a spingere sulla corsia mancina.

Vita 7 - Sblocca il match con un gol di furbizia, bravo a sfruttare l'assist di Diaw. Presenza importante anche in copertura.

Pavan 6 - Smista bene il gioco, astuto nel leggere anche la manovra avversaria.

Gargiulo 6 - Subisce diversi interventi duri, ma con personalità concede pochissimo agli avversari. (Dal 50' Branca 6.5 - Entra e firma l'assist per il gol di Diaw).

Panico 6 - Con qualità si muove tra le linee, apparecchia per i compagni e non molla fino alla fine.

Djily Diaw 7.5 - E' lui il man of the match: inventa un assist fantastico di tacco per il gol di Vita, poi decide di mettersi in proprio e scarica in rete un gol costruito di potenza e precisione.

Celar 5.5 - Un paio di volte si rende pericoloso, ma manca incisività sotto porta. (Dal 72' De Marchi sv).